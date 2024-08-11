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◊ Red Bull SoundClash, Türkiye’de uzun aradan sonra 2 Ağustos’ta Volkswagen Arena’da yapıldı. Siz de bu organizasyonda birbirinize meydan okudunuz. Nasıl bir etkinlikti?

- Güneş: Etkinlik beş etaptan oluştu. Her biri için çok sıkı çalıştık. Benim en heyecanlandığım, “The Takeover” bölümü oldu. Çünkü ben Uzi’nin şarkısını söyledim, o da benim şarkımı seslendirdi. Seyircinin tepkisini en çok merak ettiğim bölümlerden biriydi.

- Uzi: Güneş de ben de uzun süredir buna hazırlanıyorduk. Eminim o da benim gibi bunu bir düello değil, dostluk karşılaşması olarak görüyordur. Özel sahne şovları hazırladık. Her rauntta izleyenleri şaşırtarak güzel bir gece geçirmelerini sağladığımızı düşünüyorum.

UZİ’NİN ŞARKILARINI

SÖYLEMEK ZOR

◊ Hazırlık süreciniz nasıl geçti?

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- Güneş: Zaman daraldıkça tansiyon arttı tabii. Dans provaları canıma okusa da günün sonunda sunacağımız her şey için heyecanlıydım. Uzi’nin şarkılarını bir kadın olarak okumak zaten zor, o yüzden çok sıkı hazırlandım.

- Uzi: Yorucu geçtiğini söyleyebilirim ama tatlı bir yoğunluk oldu. Orada bizden hiç duymadığınız performanslar sergiledik. Bize ilk teklif geldiğinde “Stüdyoya gireriz, şarkılarımızı söyler çıkarız” diyorduk ama işin içine girince işin o kadar kolay olmadığını fark ettik. Kendimize has bir tarzımız var ve birbirimizin şarkılarını okumamız zor.

◊ Rap dünyasındaki asi ruhu siz neye bağlıyorsunuz?

- Güneş: Rap müzikte sanatçılara kimlikleri, düşünceleri ve hisleriyle kendilerini özgürce ifade etme imkânı tanınır. Bu nedenle rap’te hırs ve iddia, hem kişisel başarıyı hem de geniş toplumsal mesajları yansıtma isteğiyle iç içe geçmiş durumda bence. Bir başkaldırı olarak şekillendiği için hep güçlü bir meydan okuma ruhu barındırmıştır rap.

- Uzi: Çok küçük yaşlardan itibaren biz bu kapışmaların içinde yer aldık. Buna ‘diss kültürü’ de diyebiliriz. Rap’in doğasında var bu asi ruh zaten. Son yıllarda rap müzik bir yerlere gelsin diye çok uğraşıyoruz. Eskiden bize müzik platformlarında pek yer vermezlerdi, ancak çizgimizi bozmadan inandığımız ruhla bugün buralara geldik. İnanıyorum ki hâlâ gidecek çok yolumuz var.



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GÜNGÖREN’DEN DÜNYAYA!

◊ Müzik camiasının yükselen yıldızlarındansınız, hayatınız nasıl bir yöne evrildi?

- Güneş: Tabii ki şöhretle birlikte gelen bir konforumuz oluyor ama bunun dezavantajları da var bence. Çünkü artık hep sizden bir şeyler bekleniyor ve bu beklentiyi karşılamak için normalde çalıştığınızdan çok daha fazla çalışmanız gerekiyor.

- Uzi: “Güngören’den dünyaya” diye adlandırabilirim!

◊ En büyük hayaliniz nedir?

- Güneş: En büyük hayalim tamamı Türkçe olan bir şarkıyı tüm dünyanın diline dolamak.

- Uzi: Benim en büyük hayalim, bu müziğin ve kültürün daha da yükselmesini sağlamak. Amacım bunu sadece kendi çevrem, mahallem veya ülkemde başarmak değil, yurtdışında da en üst seviyelere taşımak.

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◊ Geçmiş yıllarda sektörde yer edinmeye çalışan rap müzik şimdi en popüler müzik türü haline geldi. Bunu neye bağlıyorsunuz?

- Güneş: Sosyal medya işin boyutunu değiştirdi. Ama kişisel fikrim, rap müziğe biraz daha esneklik geldiğinden beri daha görünür sahnelerde olduğu, sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir tür olduğu için ucu daha çok açık.

- Uzi: İnternet sayesinde çok fazla insana ve daha fazla genç kitleye ulaşabildiğini gördüğüm için şu an daha popüler olduğunu düşünüyorum. Bu, son derece kalıcı bir durum.

DÜN NEYSEK BUGÜN DE OYUZ

◊ Uzi, rap dendiğinde akla ilk gelen isimler arasındasın artık. Bu nasıl bir his yarattı sende?

- Uzi: 12-13 yaşlarından beri rap dinleyip underground müzik organizasyonlarında yer alıyordum. Çizgimizi bozmadan bugüne geldik, hâlâ hedeflerim çok yüksek. Yaptığım işe saygı duymaktan vazgeçmeden, çizgimi de bozmadan güzel işler ortaya koymaya çalışıyorum.

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◊ Bazı açıklamalarını “kibirli” bulanlar ve şöhretin büyüsüne kapıldığını düşünenler var, bu yorumlara ne demek istersin?

- Uzi: Ben çok fazla açıklama yapan biri değilim normalde. Söylediğim şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Dün neysek bugün de oyuz. Saygı sınırını aşmadığı sürece her türlü eleştiriye açığım.

BÜYÜLÜ BİR GECEYDİ

◊ Red Bull SoundClash sırasında neler hissettiniz?

- Güneş: Etkinliğin ruhu gittiğim hiçbir konsere benzemiyordu. Konseptin yarattığı heyecan ve bizleri dinlemeye gelen kalabalığın enerjisi bambaşkaydı. Gecenin en büyük sürprizi İsmail YK’ydı bence. İsmini duyurduğumuz anda salondaki yüz ifadelerini unutamıyorum. Bu unutulmayacak gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize sonsuz sevgi ve teşekkürler.

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- Uzi: Çok profesyonel ve büyülü bir geceydi. Uzun zamandır beklediğimiz ve hazırlandığımız için heyecan üst seviyedeydi. Konuklar da çok iyi iş çıkardılar. En heyecanlandığım an, sahneye ilk çıktığım ve finalde sonucun belli olduğu andı.

