Dudağında ve kafasındaki şişlikler dikkat çekti! İrem Derici'ye ne oldu?

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İrem Derici 10 Ocak akşamı Adana’da konser vermiş, sahne sonrası konakladığı otelde talihsiz bir kaza geçirmişti.



Sabaha karşı düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı için ambulans çağrılmış, hastanede müşahede altına alınan Derici’nin beyin tomografisi çekilmişti.

Tomografi sonucunun temiz çıktığını açıklayan ünlü popçu, bu kazaya uyurgezerliğin yol açtığını söyledi.

Önceki gün Bebek’te görüntülenen şarkıcı, dudağında ve kafasındaki şişlikleri göstererek şöyle konuştu: “Konser günü bir talihsizlik yaşadım. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Uyurgezerlik var bende. Evimden başka yerlerde kalınca böyle şeyler olabiliyor. Orada ambulans geldi, hastaneye gittim, bir şey çıkmadı. İstanbul’a dönünce yine hastaneye gittim. ‘Bir sorun yok’ dediler. Uyurgezerlikle ilgili bu. Zaman zaman başka odada uyandığım oluyor. Bunun tedavisi varmış, tedaviye başlayacağım.”

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SEVGİLİMLE AYRILMADIK

Bir süredir prodüktör Melih Kunukçu ile ilişki yaşayan İrem Derici’ye aşk soruları da yöneltildi. Şarkıcı, boynuna taktığı anahtar şeklindeki kolye için “Kalbinizin anahtarı mı?” diye soran muhabirlere esprili bir yanıt verdi: “Kalbimin anahtarını ne yapmışım? Hayatımda birisi mi varmış? Ben düşünce unuttum. Benden fazla takip ediyorsunuz her şeyi. Ayrılmadık, Allah korusun. Ağzımızı hayra açıyoruz.”

Filtreye gerek kalmasın diye estetik yaptırıyoruz

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrem Derici’ye Instagram’ın güzellik filtrelerini kaldırma kararı hakkında ne düşündüğü soruldu. Platformda 8.9 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, “Ben kullanmıyorum ki. Bu kadar estetiği niye yaptırıyoruz? Filtrelere gerek kalmasın diye. Bana ne yahu” dedi.