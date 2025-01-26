×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Dudağında ve kafasındaki şişlikler dikkat çekti! İrem Derici'ye ne oldu?

Güncelleme Tarihi:

#İrem Derici#Adana#Melih Kunukçu
Dudağında ve kafasındaki şişlikler dikkat çekti İrem Dericiye ne oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 08:53

Konser için gittiği Adana’da otelde düşerek kafasını yere çarpan İrem Derici, bu kazaya uyurgezerliğin yol açtığını söyledi. Ünlü şarkıcı, “Evimden başka yerlerde kalınca böyle şeyler olabiliyor. Tedavi olacağım” dedi.

Haberin Devamı

İrem Derici 10 Ocak akşamı Adana’da konser vermiş, sahne sonrası konakladığı otelde talihsiz bir kaza geçirmişti.

Sabaha karşı düşerek kafasını yere çarpan şarkıcı için ambulans çağrılmış, hastanede müşahede altına alınan Derici’nin beyin tomografisi çekilmişti.

Tomografi sonucunun temiz çıktığını açıklayan ünlü popçu, bu kazaya uyurgezerliğin yol açtığını söyledi.

Dudağında ve kafasındaki şişlikler dikkat çekti İrem Dericiye ne oldu

Önceki gün Bebek’te görüntülenen şarkıcı, dudağında ve kafasındaki şişlikleri göstererek şöyle konuştu: “Konser günü bir talihsizlik yaşadım. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Uyurgezerlik var bende. Evimden başka yerlerde kalınca böyle şeyler olabiliyor. Orada ambulans geldi, hastaneye gittim, bir şey çıkmadı. İstanbul’a dönünce yine hastaneye gittim. ‘Bir sorun yok’ dediler. Uyurgezerlikle ilgili bu. Zaman zaman başka odada uyandığım oluyor. Bunun tedavisi varmış, tedaviye başlayacağım.”

Haberin Devamı

Dudağında ve kafasındaki şişlikler dikkat çekti İrem Dericiye ne oldu

SEVGİLİMLE AYRILMADIK

Bir süredir prodüktör Melih Kunukçu ile ilişki yaşayan İrem Derici’ye aşk soruları da yöneltildi. Şarkıcı, boynuna taktığı anahtar şeklindeki kolye için “Kalbinizin anahtarı mı?” diye soran muhabirlere esprili bir yanıt verdi: “Kalbimin anahtarını ne yapmışım? Hayatımda birisi mi varmış? Ben düşünce unuttum. Benden fazla takip ediyorsunuz her şeyi. Ayrılmadık, Allah korusun. Ağzımızı hayra açıyoruz.”

Dudağında ve kafasındaki şişlikler dikkat çekti İrem Dericiye ne oldu

Filtreye gerek kalmasın diye estetik yaptırıyoruz

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İrem Derici’ye Instagram’ın güzellik filtrelerini kaldırma kararı hakkında ne düşündüğü soruldu. Platformda 8.9 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, “Ben kullanmıyorum ki. Bu kadar estetiği niye yaptırıyoruz? Filtrelere gerek kalmasın diye. Bana ne yahu” dedi.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İrem Derici#Adana#Melih Kunukçu

BAKMADAN GEÇME!