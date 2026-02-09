×
Dubai'de Cemre morali

Güncelleme Tarihi:

Dubaide Cemre morali
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 07:45

Yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Dubai’de piste çıktı. Milli sporcu heyecanlı yarışa sevgilisi Cemre Baysel’den aldığı şans öpücüğüyle başladı.

 DUBAİ’DE YALNIZ BIRAKMADI

Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”da ‘Zeynep’ karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cemre Baysel, bir süredir ilişki yaşadığı milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı için Dubai’ye gitti. Sevgililerden paylaşımlar peş peşe geldi.

Dubaide Cemre morali

YARIŞ ÖNCESİ ROMANTİK ANLAR

Asian Le Mans Series kapsamında yarışan Cem Bölükbaşı, piste çıkmadan önce Cemre Baysel’den şans öpücüğü aldı. Uzun uzun sarılan sevgililerin o romantik anları, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Dubaide Cemre morali

#Cemre Baysel#Cem Bölükbaşı#Dubai

