Dubai'de Cemre morali

DUBAİ’DE YALNIZ BIRAKMADI
Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”da ‘Zeynep’ karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cemre Baysel, bir süredir ilişki yaşadığı milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı için Dubai’ye gitti. Sevgililerden paylaşımlar peş peşe geldi.
YARIŞ ÖNCESİ ROMANTİK ANLAR
Asian Le Mans Series kapsamında yarışan Cem Bölükbaşı, piste çıkmadan önce Cemre Baysel’den şans öpücüğü aldı. Uzun uzun sarılan sevgililerin o romantik anları, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.