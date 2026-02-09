Dubai'de Cemre morali

Haberin Devamı

DUBAİ’DE YALNIZ BIRAKMADI



Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”da ‘Zeynep’ karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cemre Baysel, bir süredir ilişki yaşadığı milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı için Dubai’ye gitti. Sevgililerden paylaşımlar peş peşe geldi.

YARIŞ ÖNCESİ ROMANTİK ANLAR



Asian Le Mans Series kapsamında yarışan Cem Bölükbaşı, piste çıkmadan önce Cemre Baysel’den şans öpücüğü aldı. Uzun uzun sarılan sevgililerin o romantik anları, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.