×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Duayen oyuncu Haldun Dormen'e veda... Cenaze programı belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Haldun Dormen#Haldun Dormen Kimdir#Haldun Dormen Vefat
Duayen oyuncu Haldun Dormene veda... Cenaze programı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 16:03

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, usta oyuncu ve yönetmen Haldun Dormen, 98 yaşında hayatını kaybetti. Enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede entübe edilen Dormen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Devlet Sanatçısı unvanına sahip Haldun Dormen için düzenlenecek anma ve cenaze töreninin programı da netleşti.

Usta sanatçı için ilk tören, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Anma töreninin ardından Dormen’in naaşı, Teşvikiye Camii’ne götürülecek. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Gözden KaçmasınÖmrünün 72 yılını Türk tiyatrosuna verdi Ömrünün 72 yılını Türk tiyatrosuna verdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Haldun Dormen#Haldun Dormen Kimdir#Haldun Dormen Vefat

BAKMADAN GEÇME!