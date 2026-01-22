Duayen oyuncu Haldun Dormen'e veda... Cenaze programı belli oldu

Haberin Devamı

Devlet Sanatçısı unvanına sahip Haldun Dormen için düzenlenecek anma ve cenaze töreninin programı da netleşti.

Usta sanatçı için ilk tören, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

Anma töreninin ardından Dormen’in naaşı, Teşvikiye Camii’ne götürülecek. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.