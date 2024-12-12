Dr. Özlem Cankurtaran'a veda... 'Ölüm Özlem'e hiç yakışmadı'

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Dr. Özlem Cankurtaran henüz 50 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılanan Özlem Cankurtaran'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Törene; Hülya Avşar, Hamdi Alkan, Kerem Cem, İbrahim Büyükak, Ali Ağaoğlu ve Orhan Gencebay gibibi pek çok isim katıldı

Başarıları ve hayat mücadelesiyle örnek olan Dr. Özlem Cankurtaran, 2015-2019 yılları arasında ÇABA Derneği Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

HÜLYA AVŞAR

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"Önemli olan onu son yolculuğuna uğurlayabilmek. Bir sürü dostu var sevilen biriydi mekanı cennet olsun."

HAMDİ ALKAN

"Çok üzgünüm, en sevdiğim arkadaşlarımdan dostlarımdan biri... Çok üzgünüm."

KEREM CEM

"Yani duyduğum anda onun güler yüzü, enerjisi geldi aklıma. Koştuk geldik, çok üzücü... Başımız sağ olsun."

"ÖZLEM'E YAKIŞMADI"

Cenazeye katılan iş insanı Ali Ağaoğlu, “Her ölüm kötüdür ama bu Özlem’e hiç yakışmadı” ifadelerini kullandı.

"MELEK GİBİ"

Oyuncu İbrahim Büyükak en son 15 gün önce görüştüğünü söylediği Özlem Cankurtaran hakkında, "Melek gibi bir insandı. Sonunda melek de oldu" dedi.

"HASTALIKLARIMIZA ÇARELER ARADI"

Gencebay Özlem Cankurtaran hakkında, "Hepimize çok yararı oldu. Hastalıklarımıza hep çareler aradı ve bu buldu da. Böyle bir hanımefendiydi, hepimizin çok sevdiği. Allah gani gani rahmet eylesin, herkese sabırlar diliyorum. Güçlü Türk kadınının sembolüydü aynı zamanda. Son derece görevine bağlı ve işlerini de halledebilen. Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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DR. ÖZLEM CANKURTARAN KİMDİR?

Merhum Avukat Hasan Öztürk ve Mimar Tuna Öztürk çiftinin kızı olan Özlem Cankurtaran, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Başarıyla mezun olduğu lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girmiş ve tıbbi doktorluk hayatına başladı. Mezuniyetin ardından mecburi hizmet yeri olan Tokat Erbaa İlçesi Doğanyurt Köyünde çalışma hayatına atıldı. Mecburi hizmeti Tokat Erbağ'da yaptıktan sonra Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamladı.