Dr. Melih Gündüz sevgilisi Ebru Akel'e evlenme teklif etti

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Evlenme teklif etti

Ebru Akel, bir süredir birlikte olduğu Op. Dr. Melih Gündüz’den geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi aldı. Ancak teklifi hemen kabul etmedi.

İlk eşi ve oğlunun babası Özer Sancak’tan 2 yıl önce boşanan sunucu, sevgilisinden biraz zaman istedi. Biz şimdiden mutluluklar dileyelim...

Fiyatlar baş aşağı

Yaşam koçu Şeyda Coşkun, yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında ücretini düşürdü. Daha önce danışmanlarıyla dolar üzerinden anlaşma yapan Coşkun, hem Türk lirasına döndü hem de hatırı sayılır miktarda bir indirim yaptı. Coşkun, düzenlediği kampın fiyatını da 45 bin liradan 25 bin liraya düşürdü.

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Sıra resmi nikahta

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler bir süredir dini nikâh haberleriyle gündemde. Çiftin, Dinçerler’in ailesinin isteği üzerine imam nikâhı kıydırdıklarını öğrendim.

Hadise ve Mehmet Dinçerler, haziran ayında İstanbul’da yapacakları düğünle evliliklerini resmileştirecek. Duyduğuma göre çift daha sonra Belçika’da Hadise’nin akrabaları için bir kutlama yapacak.

Sepultura geliyor

Dünyaca ünlü metal müzik grubu Sepultura, İstanbul’a geliyor.

Brezilyalı grup, 1-2-3 Temmuz’da Milyon Beach Kilyos’ta yapılacak Milyonfest Metal Kampı’nda sevenleriyle buluşacak. Etkinlikte Hollandalı death metal grubu God Dethroned, Yunan trash metal grubu Suicidal Angels, İsveçli death metal grubu Necrophobic ile Türk gruplarından Pentagram, Black Tooth, Nekropsi ve Sülfür Ensemble da konser verecek.