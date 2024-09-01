×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

"Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım"... Necla Nazar'dan sert sözler

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Tayfur#Necla Nazır#Tuğçe Tayfur
Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım... Necla Nazardan sert sözler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 01:01

TUĞÇE Tayfur Aydın, babası Ferdi Tayfur’un soyadını ticari ilişkilerde kullanmasını yasaklamasını istemesi üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya katılarak sert sözlerle Ferdi Tayfur'a yüklendi.

Haberin Devamı

Ünlü isim, markası için kullandığı ‘Tayfur’ soyadı için babasının kendisinden 50 milyon TL istediğini söyledi: “Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasp etmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun? Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. ‘Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun’ dedin. Kocam da arkamda durdu. Ama şimdi ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma.”

Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım... Necla Nazardan sert sözler


SENİ NE DURUMA DÜŞÜRDÜLER!

Haberin Devamı

Baba-kızın tartışmasına dahil olan anne Necla Nazır, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur’a: “Sen böyle bir insan mıydın, seni ne duruma düşürdüler. Ben kızımın arkasındayım" dedi.

 İŞTE NECLA NAZIR'IN AÇIKLAMALARININ SATIR BAŞLARI:

-Her şeyden önce ailevi meselelerimizle ilgili karşınızda olmaktan inanın çok mahcubum. Hepinizden özür diliyorum. Dünyada bu kadar kargaşa varken, küçük bebekler, anneler, babalar öldürülürken kendi özel yaşantımızla toplumu meşgul ettiğimizden dolayı hepinizden gerçekten çok özür diliyorum.

-Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim.

Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım... Necla Nazardan sert sözler

-Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var.

-Ferdi bey yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Japonya'ya kaçtınız. Bu yüzden kaçtınız.

Haberin Devamı

-Evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım.

-Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar. 

Damadından Ferdi Tayfur’a sert tepki: Bir bize baba olamadın!
Ferdi Tayfur’un uzun süredir kızı Tuğçe Tayfur’la arası bozuktu. Baba-kız yeniden karşı karşıya geldi. Tayfur, soyisminin, ticari haklarının ve eserlerinin kızı tarafından kullanılmasını yasakladı. Tuğçe Tayfur ile eşi Muhammet Aydın'dan peş peşe açıklama geldi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferdi Tayfur#Necla Nazır#Tuğçe Tayfur

BAKMADAN GEÇME!