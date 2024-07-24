Dostlarının adını ormanla yaşatıyor... 9 hatıra ormanı 45 bin fidan!

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Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, dostlarını hatıra ormanlarıyla yaşatıyor.

Sezen Aksu, gönüllüsü olduğu TEMA Vakfı aracılığıyla hayatını kaybeden birçok dostu için hatıra ormanı oluşturdu.



Ünlü sanatçı son olarak 1986 yılında hayatını kaybeden yakın dostu Egemen Bostancı anısına Kilis Yeniyurt sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu.

Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğiyle tesis edilen sahaya meşe türü fidanlar dikildi. Sezen Aksu, 2008 yılında müzik insanları Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Heparı’nın adlarına TEMA Vakfı aracılığıyla Antalya Döşemealtı sahasına 4 bin fidan, 2013 yılı boyunca verdiği konserlerinden elde edilen gelirlerin bir bölümüyle de Manisa Salihli Gökköy sahasına 5 bin fidan bağışlamıştı.

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9 hatıra ormanı 45 bin fidan

Sezen Aksu 2015’te söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıkesir Kepsut, 2018’de Adile Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu, 2019 ‘da Meral Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi, 2021’de Attila Özdemiroğlu anısına Gaziantep Atmalı sahalarının her biri için 5 bin fidan bağışladı.

2022’de Oğuz Aral anısına Kırklareli Osmancık sahasına 6 bin fidan ve son olarak da 2023’te Yaşar Gaga anısına Kırklareli Celaliye sahasına 5 bin fidan diktirdi.

Egemen Bostancı Hatıra Ormanı ile Sezen Aksu’nun katkılarıyla oluşturulan toplam 9 farklı hatıra ormanında toprakla buluşan fidan sayısı 45 bine ulaştı.