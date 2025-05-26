Dostlarından usta sanatçıya veda... 'İlhan Şeşen geldi' dediler... O günü hala unutamıyorum!

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Uzun süredir kanser tedavisi gören 77 yaşındaki Şeşen'in vefatı, sanatçının sosyal medya hesabından yapılan, "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu Nefes" paylaşımı ile duyuruldu.
Ardından bir şeyler yazmak o kadar zor ki.
Hatta senin ağzından söylersek "çok saçma." Vedaları sevmezsin. Biz de öyle.
Tekrar buluşana kadar hoşçakal...
Burhan - Gökhan
SANATÇI DOSTLARI YASTA
Acı haberin ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.
IŞIN KARACA
Bir çınar daha aramızdan ayrıldı…
Hoşçakal amcam…
Çok yormuştu bu illet…
Yattığın yer huzurla dolsun inşallah….
AYŞEGÜL ALDİNÇ
Ah be İlhan!…
Ardından yazmak öyle zor ki…
Müzikal anlamda gümrah zamanların sadece şahidi olmayıp içinde bulunduğum için kendimi hep şanslı hissettim.
Yollarımız seninle kesiştiği için daha da şanslıydım.
Lakabın vechile yalnızca Burhan’cığım ve Gökhan’cığıma değil zaman zaman hepimize amcalık ettiğin pederşahi tavırların, aşklarımıza eşlik eden, ayrılıklarımızda teselli bulduğumuz şarkılarınla hep hatırlanacaksın.
Gerçek sanatçının ölümsüzlüğü bu işte İlhan’cım.
Konserimde söylemek için İlk albümüm “Ve Ayşegül Aldinç için yarattığın “Farketmez” isimli şarkımızın üzerinden geçtiğim bir anda artık aramızda olmadığın haberini almak ne acı, ne yaman bir tesadüf…
Bir yıldız gibi gökte kayıp gittiğin yerde nurlar içinde uyu.
Mekânın cennet, Allah’ın rahmeti üzerine olsun.
Sevgili ailene tüm sevenlerine sabırlar dilerim.
Canım benim…♥️🌹
HAKAN PEKER
Sevgili İlhan Şeşen ağabeyimi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun, çok kıymetli bir sanatçı ayrıldı aramızdan, çok güzel günlerimiz oldu, çok güzel anılarımız birikti, yakından tanırdım, O Türk pop müziğinin amcasıydı… mekanı cennet olsun.
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Yattığınız yer nur olsun İlhan Bey…. Kibarlığınız, saygınız unutulmaz… Ruhunuz şad olsun…
BORA ÖZTOPRAK
Ah İlhan amcam… Herbirimizin İlhan amcası. Ne anılarım, neler neler… Varlık sebebim. Şarkılarıma, sahne duruşuma yön veren mentorum. Öyle kapanmaz bir boşluk ki yokluğun. Ah İlhan amcam ahh
BORA GENCER
Maalesef bunu da yaşadık.
Bir kayıp daha...
Allah rahmet eylesin.