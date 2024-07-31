Dostlarından Genco Erkal'a veda! 'Perde son kez kapandı'

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Erkal'ın X hesabından da "Hoşça kalın dostlarım benim, hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda." paylaşımı yapıldı.

Acı haberi alan sanatçının dostları sosyal medya hesaplarından duygularını dile getirdiler.

PERDE SON KEZ KAPANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sanatçının vefatını sosyal medya hesabından "Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim." paylaşımıyla duyurdu.

FAZIL SAY

Piyanist ve besteci Fazıl Say da Erkal'ın vefatına dair yaptığı paylaşımda "Genco Erkal bu sabah vefat etti. En büyük sanatçımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Tüm bir ömür ışık saçtı, ışıklarda uyusun. Tek başına mücadelenin en büyük kahramanıydı. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye onunla daha büyüktü." ifadelerini kullandı.

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AJDA PEKKAN

Tiyatronun duayen ismi Genco Erkal’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim, Ömrünü sanata ve aydın bir Türkiye idealine adamış çok değerli bir entelektüel idi, nur içinde yatsın.

MELEK BAYKAL

Türkiye büyük bir çınarını daha kaybetti.

Perde son kez kapandı… Sizi asla unutmayacağız!

Tek hecesiz ELVEDA.

SÜHA UYGUR

Gözümü açtım acı haberi aldım…

Türk Tiyatrosu çok büyük bir ustayı kaybetti…

Arka arkaya kaybettiğimiz değerler hepimizi derinden üzdü. Güle güle büyük usta, yaşattığın tüm güzellikler için sana binlerce teşekkür ediyorum…

ÇİÇEK DİLLİGİL

Müşfik Kenter, Ferhan Şensoy, Genco Erkal… Üçünü de izlerken hep hissim şu olurdu, gittiklerinde büyük boşluk olacak. O kadar özgün ve ateş topu gibiydiler ki. Ne enerjileri, ne güçleri ne duruşları, oturuşları, sesleri, vurguları kimselere benzemezdi. Şahane oyuncular var izlemelere, alkışlamalara doyamadığım ama bu 3’lü bambaşkaydı bende. Ne şanslıydım ki Müşfik Hoca ustam oldu, Ferhan ve Genco ağabey ile sofralar paylaşıp, derin sohbetlerini sahnedeki gibi hayranlıkla izleme fırsatım oldu. Bundan seneler önce Ayda ile Alipaşa Han’da Genco ağabeyi izlemeye gitmiştik. Nazım’dı sahnede. Han hapishaneye Genco Erkal, Nazım’a dönüşmüştü. Öylesine büyülüydü... O kadar çok ağlıyordum ki daha ilk dizelerden Ayda “bir şey mi oldu anne” diye fısıldadı endişe ile. Olmamıştı ama bir gün olacaktı. Sahne Genco Erkal’sız kalacaktı. Bu oyundan sonra en az 6-7 kez daha izlemişimdir sahnede hep aynı hüzün ile.

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Dedim ya ‘şahane oyuncularımız var sahnede izlemeye bayıldığım’ ama sadece bu 3 gerçek usta için bunları hissettim. İkisi ile vedalaşmıştık hep kalbimizde ve zihnimizde kalma koşulu ile. Ve son. Benim kalem çöktü bugün… Çok üzgünüm. Varlığınla mesleğimi taçlandıran Türk Tiyatrosu’nun yapı taşlarından çok önemli Genco Erkal bugün bu diyardan çekti gitti.. DUAYEN’in USTA’nın karşılığı idi.. Nurlar içinde uyu.

FİLİZ AKIN

Çok büyük bir yıldız kaydı bu dünyadan… Tüm hayatı boyunca ışık saçan o yıldızın ışıklarında uyusun.

Vedasını bile hazırlayan büyük ustamız

Genco Erkal’ımız maalesef yok artık…