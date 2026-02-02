Dostlarından Fatih Ürek'e veda... 'Gülümsemesiyle hatırlayacağız'

Güncelleme Tarihi:
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 107 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek (59), geçen cuma tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sanatçı dün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine sanat, spor, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende yakın dostları ve hayranları Ürek’e gözyaşlarıyla veda etti. Fatih Ürek’in ablası Selvi Ürek cenaze sırasında fenalaştı.
BİZİMLE HEP YAŞAYACAK
Hande Yener, yakın dostu Fatih Ürek hakkında şunları söyledi: “Kendisi neşeyi, gülümsemeyi öğreten bir insandı. İçi kan ağlasa da dışarıya her zaman güzel bir şekilde yansıtırdı. Canımız, kardeşimiz, meleğimizi çok büyük bir değeri kaybettik. Fatih’i anlatmaya kelimeler yetmez. Ne desem az kalacak ve sonra eksik konuştuğum için çok üzüleceğim. Mekânı cennet olsun, nurlar içinde uyusun.”
OKUL AÇMAK İSTİYORDU
Demet Akalın, “Çok severdik birbirimizi. Dostları olarak son görevimizi yapmaya geldik” dedi.
SAHNELER ÖKSÜZ KALDI
Emre Altuğ, 30 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi: “Çok değerli ve iyi bir insandı. Fatih’in kalbiyle ağzı birdi. Delikanlı adamdı.”
Yeliz, “Çok üzgünüm. İçim çok acıdı. Onun hayatı sahneydi. Sahneler öksüz kaldı. Fatih demek neşe ve pozitiflik demekti” açıklamasını yaptı.