Dostlarından Fatih Ürek'e veda... 'Gülümsemesiyle hatırlayacağız'

Güncelleme Tarihi:

Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 08:19

Fatih Ürek, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını 107 günün sonunda kaybetti. Sanatçı dün son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Fatih Ürek’in cenaze törenine akın eden sanatçı arkadaşları ise “Onu sesi ve gülümsemesiyle hatırlayacağız. Sahneler öksüz kaldı” dedi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 107 gündür yoğun bakımda olan Fatih Ürek (59), geçen cuma tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı dün Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine sanat, spor, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende yakın dostları ve hayranları Ürek’e gözyaşlarıyla veda etti. Fatih Ürek’in ablası Selvi Ürek cenaze sırasında fenalaştı.

BİZİMLE HEP YAŞAYACAK

Hande Yener, yakın dostu Fatih Ürek hakkında şunları söyledi: “Kendisi neşeyi, gülümsemeyi öğreten bir insandı. İçi kan ağlasa da dışarıya her zaman güzel bir şekilde yansıtırdı. Canımız, kardeşimiz, meleğimizi çok büyük bir değeri kaybettik. Fatih’i anlatmaya kelimeler yetmez. Ne desem az kalacak ve sonra eksik konuştuğum için çok üzüleceğim. Mekânı cennet olsun, nurlar içinde uyusun.”

Gülben Ergen, “Fatih’in cenazesine mi geldik biz? Akıl alır gibi değil. ‘Hastaneden güle oynaya çıkacak’ dedik ama olmadı. Cennetinde rahat rahat uyusun” dedi.

Seda Sayan ise arkadaşını şu sözlerle andı: “Başımız sağ olsun, çok önemli bir insanı kaybettik. Uğurlamaya geldik ama hep bizimle yaşayacak o. Bizde ölmedi Fatih.”

Kuşum Aydın, “Çok erken oldu, çok üzgünüm. Sahnelere 90’larda beraber başladık. Fatih tırnaklarıyla kazıyarak buralara geldi. İşte bu kadarmış” dedi.

OKUL AÇMAK İSTİYORDU

Demet Akalın, “Çok severdik birbirimizi. Dostları olarak son görevimizi yapmaya geldik” dedi.

Ömür Gedik, çok üzgün olduğunu dile getirdi ve ekledi: “Çok vefalı bir insandı. Yardım organizasyonlarında en başta yerini alırdı ve hiçbir zaman yardımını esirgemezdi. Okul açmak istiyordu, umarım geride kalanlar ile beraber onun bu hayalini gerçekleştiririz.”

Derya Uluğ ise “İçindekileri hiçbir zaman dışarıya yansıtmayan aynı zamanda sanat dolu bir insandı. Çok umutluyduk ama maalesef olmadı. Kimsenin Fatih’i kötü anımsayacağını düşünmüyorum. Dünya iyisi birisiydi ve huzurlu uyusun” dedi.

SAHNELER ÖKSÜZ KALDI

Emre Altuğ, 30 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi: “Çok değerli ve iyi bir insandı. Fatih’in kalbiyle ağzı birdi. Delikanlı adamdı.”

Yonca Evcimik, “Bir cenazeden diğerine geliyoruz. Hayat bu kadar kısa” dedi.

Yeliz, “Çok üzgünüm. İçim çok acıdı. Onun hayatı sahneydi. Sahneler öksüz kaldı. Fatih demek neşe ve pozitiflik demekti” açıklamasını yaptı.

 

