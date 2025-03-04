Dostlarından Edip Akbayram'a veda: Hepimizin abisiydin

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OCAK ayında zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan Edip Akbayram’dan acı haber geldi. 75 yaşındaki sanatçı, 52 gün süren tedavinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Sanat dünyasından pek çok isim, üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini sosyal medyada paylaştı.
* Türkan Şoray: Besteleriyle ve çok sevilen şarkılarıyla hiç unutulmayacak.
* Hülya Koçyiğit: Eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edindi.
* Erol Evgin: 52 yıllık arkadaşım ve dostumdu. Çok büyük bir ses ve kocaman bir yürekti. Çok çok üzgünüm.
BÖYLE ASİL HALK DÜNYADA YOK
Usta sanatçı, bir röportajında ülkesine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirmişti: “Benim ülkem cennet. Bugün Paris’e gidin, ayağınız takılsın yolda düşün, sizi hiç kimse kaldırmaz. Ancak ambulans gelir kaldırır. Doğu’nun en ilkel, en iptidai köyüne gidin, bir kapıyı çalın, karnım aç deyin, tek zenginliği hayvanıdır, onu da keser Tanrı misafiri diye size yedirir. Böyle bir asil ülke, böyle bir asil halk dünyada yok. Bu cennet vatan dünyanın hiçbir yerinde yok.”
Eşiyle son dansı
Edip Akbayram’ın Antalya’da çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. Aile dostları, sanatçının 29 Aralık 2024’teki doğum günü için 21 Aralık’ta erken bir kutlama organize etmişti. Edip Akbayram, Fadime-Ramazan Aslan çiftinin otelinde gerçekleşen kutlamada eşi Ayten Akbayram’la dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirmişti.
Acı haberi duyan hastaneye koştu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52’nci gününde hayatını kaybeden Edip Akbayram’dan gelen acı haberin ardından, yakınları ve sevenleri hastaneye koştu. Büyük üzüntü yaşayan sanatçının kızı Türkü Akbayram ve eşi Ayten Akbayram’ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Hastaneye gelenler arasında Kubat ve Koray Avcı da vardı. Kubat, “Sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun. Yeri doldurulamaz bir sanatçı” dedi. (Sayit DURMAZ)
Ölüm hoş geldi sefa geldi
Edip Akbayram’ın vefatının ardından, bir röportajında yaptığı şu açıklama sosyal medyada yeniden gündeme geldi: “Doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Che’nin bir lafı vardır; ‘Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin, hoş geldi sefa geldi’. Ben hayatım boyunca maddeye önem vermedim. Hep güzel şeyler sunmaya çalıştım yaşadığım topluma. Benim bundan sonra çocuklarıma ve ülkemdeki insanlara bırakacaklarım, ürettiklerim, bir de namusum ve onurumdur.”
FETÖ’nün ödülünü reddetmişti
Birce Akalay, “Fethullah’ın ödülünü reddeden 11 sanatçı” başlıklı haberin bulunduğu gazete kupürünü paylaşarak Edip Akbayram’ın vefatına olan üzüntüsünü dile getirdi. Oyuncu, paylaşımına şöyle yazdı: “Kahramanlarımızdılar. Bu sayfadaki kimse artık yeryüzünde yok. Fakat sonsuza dek bizimle yaşayacaklar. Buluşmuşlar mıdır?”
Cenaze bugün
Edip Akbayram son yolculuğuna bugün uğurlanacak. Sanatçı için saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir veda töreni yapılacak. Akbayram, öğle vakti Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.