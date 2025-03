Dostlarından Edip Akbayram'a veda: Hepimizin abisiydin

Haberin Devamı

OCAK ayında zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan Edip Akbayram’dan acı haber geldi. 75 yaşındaki sanatçı, 52 gün süren tedavinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Sanat dünyasından pek çok isim, üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini sosyal medyada paylaştı.



* Türkan Şoray: Besteleriyle ve çok sevilen şarkılarıyla hiç unutulmayacak.



* Hülya Koçyiğit: Eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edindi.



* Erol Evgin: 52 yıllık arkadaşım ve dostumdu. Çok büyük bir ses ve kocaman bir yürekti. Çok çok üzgünüm.

* Zülfü Livaneli: Sevgili kardeşim, büyük sanatçı Edip Akbayram veda etti. Çok üzgünüm.* İbrahim Tatlıses: Mekânın cennet olsun büyük usta.* Garo Mafyan: Kalbimizdeki yerin hep başka olacak.* Cahit Berkay: Işıklar içinde uyu canım kardeşim.* Nükhet Duru: Ciğerimiz yandı.* Tarkan: Yüreğinden kopup gelen o güzel sesi, içten ve mütevazı kişiliği ile hep hatırlanacak ve gönüllerde yaşamaya devam edecek.* Yavuz Bingöl: Bu büyük sanatçıyla tanışma, komşuluk, arkadaşlık yapma şerefine ulaştım. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik.* Mahsun Kırmızıgül: O, erdemin, adamlığın, mütevazılığın, halkına duyduğu sonsuz sevginin simgesiydi.* Gökhan Kırdar: Yokluğunda soldu gönlüm. Ruhun şad olsun. Aşkla.* Sıla: Kıymetli abim, büyük usta. Çok özleyeceğiz.* Belkıs Akkale: Can kardeşim mekânın cennet olsun, senin için ne yazılsa az.* Ahmet Selçuk İlkan: Bir efsane daha sonsuzluğa göçtü. Acımız çok derin.* Suavi: Uğurlar olsun karakteri sağlam, başı dik, yüreği temiz yol arkadaşım.* Melike Demirağ: Gençlik arkadaşım, onurlu yoldaşım hoşçakal dedi hepimize.

* Mustafa Sandal: Hepimizin Edip Abi’si, seni gülen yüzünle hatırlayacak, güzel günler görmeyi hayal etmeye devam edeceğiz.* Ahmet Ümit: Güle güle bu ülkenin en güzel abisi...* Ayşegül Aldinç: İlkeli, ödünsüz, yeri dolmayacak büyük usta. Yerin çok ayrıydı. Çok da iyi bilirdik.* Levent Yüksel: Nur içinde yat Edip Abi, yanık sesini ve seni çok özleyeceğiz.* Deniz Seki: Çok yufka yürekli, çok iyi bir adamdı.* Volkan Konak: İyi kalpli, dost yürekli abim. Her zaman hafızamda yaşayacaksın, lekesiz ve tertemiz.

* Nebil Özgentürk: Ülkemizin onur-gurur zirvelerindendi. Erken ölüm, çok erken.* Sunay Akın: Büyük bir sanatçıyı kaybettik. Güle güle Edip Abim, sensizlik zor.* Şehrazat: Ah be Edip sen de bıraktın gittin bizi. Türkiye’mizin başı sağ olsun.* Yonca Lodi: Bir çınarı kaybettik. İlkesinden, sanatından, dik duruşundan taviz vermemiş, derya deniz sesin sahibini.* Tolga Sağ: Türkiye’nin aydınlık yüzü; kibirden uzak, halkın içinden kopmadan sürdürdüğü müzik hayatıyla örnek sanatçıduruşunun en önemli temsilcilerindendi.* Burhan Şeşen: Onurlu duruşun yolumuzu aydınlatacak.* Genco Arı: Canımıza can katan dosta selam olsun. Devrin daim olsun Edip Abim.* Onur Akın: Onurlu duruşun, sıcacık gülüşün, efsane sesin ve eğilmez başınla hep yaşayacaksın yüreklerde.* Selami Şahin: Müziğimizin bu büyük çınarı, sesi ve yüreğiyle hepimize dokundu.* Şebnem Ferah: Sesiniz ve sesinizle birlikte hissettirdiğiniz her şey hep hafızamda olacak Edip Abi.

BÖYLE ASİL HALK DÜNYADA YOK

Usta sanatçı, bir röportajında ülkesine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirmişti: “Benim ülkem cennet. Bugün Paris’e gidin, ayağınız takılsın yolda düşün, sizi hiç kimse kaldırmaz. Ancak ambulans gelir kaldırır. Doğu’nun en ilkel, en iptidai köyüne gidin, bir kapıyı çalın, karnım aç deyin, tek zenginliği hayvanıdır, onu da keser Tanrı misafiri diye size yedirir. Böyle bir asil ülke, böyle bir asil halk dünyada yok. Bu cennet vatan dünyanın hiçbir yerinde yok.”

Eşiyle son dansı







Edip Akbayram’ın Antalya’da çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. Aile dostları, sanatçının 29 Aralık 2024’teki doğum günü için 21 Aralık’ta erken bir kutlama organize etmişti. Edip Akbayram, Fadime-Ramazan Aslan çiftinin otelinde gerçekleşen kutlamada eşi Ayten Akbayram’la dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirmişti.

Acı haberi duyan hastaneye koştu





Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52’nci gününde hayatını kaybeden Edip Akbayram’dan gelen acı haberin ardından, yakınları ve sevenleri hastaneye koştu. Büyük üzüntü yaşayan sanatçının kızı Türkü Akbayram ve eşi Ayten Akbayram’ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Hastaneye gelenler arasında Kubat ve Koray Avcı da vardı. Kubat, “Sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun. Yeri doldurulamaz bir sanatçı” dedi. (Sayit DURMAZ)

Ölüm hoş geldi sefa geldi

Edip Akbayram’ın vefatının ardından, bir röportajında yaptığı şu açıklama sosyal medyada yeniden gündeme geldi: “Doğuyoruz, yaşıyoruz ve ölüyoruz. Che’nin bir lafı vardır; ‘Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin, hoş geldi sefa geldi’. Ben hayatım boyunca maddeye önem vermedim. Hep güzel şeyler sunmaya çalıştım yaşadığım topluma. Benim bundan sonra çocuklarıma ve ülkemdeki insanlara bırakacaklarım, ürettiklerim, bir de namusum ve onurumdur.”

FETÖ’nün ödülünü reddetmişti

Birce Akalay, “Fethullah’ın ödülünü reddeden 11 sanatçı” başlıklı haberin bulunduğu gazete kupürünü paylaşarak Edip Akbayram’ın vefatına olan üzüntüsünü dile getirdi. Oyuncu, paylaşımına şöyle yazdı: “Kahramanlarımızdılar. Bu sayfadaki kimse artık yeryüzünde yok. Fakat sonsuza dek bizimle yaşayacaklar. Buluşmuşlar mıdır?”

Cenaze bugün

Edip Akbayram son yolculuğuna bugün uğurlanacak. Sanatçı için saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir veda töreni yapılacak. Akbayram, öğle vakti Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.