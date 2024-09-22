Dostları yalnız bırakmadı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat'a veda...

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Ünlü şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat önceki gece sahne aldığı mekanda fenalaştı. Sahnede rahatsızlanan Arolat, konserine ara verdi.

Kulise geçen Arolat, ‘sol kolum uyuşuyor’ dedikten sonra gömleğini çıkardı. Biraz dinlendikten sonra kendisini iyi hissettiğini dile getiren sanatçı tekrar sahneye çıktı. Ancak kısa süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığıldı.

Arolat’a ilk müdahale seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından yapıldı. Arolat daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yolda 3 kez kalbi duran Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Arolat’ın cenazesi bugün Teşvikiye Camisi’ne getirildi. Dostları ünlü sanatçıya veda etmek için törende hazır bulundu.

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Arolat'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderilecek.

Arolat için İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de yarın cenaze namazı kılınacak ve sanatçı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

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