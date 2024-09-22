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Dostları yalnız bırakmadı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat'a veda...

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#Metin Arolat#Metin Arolat İzmir#Teşvikiye Camisi
Dostları yalnız bırakmadı Ünlü şarkıcı Metin Arolata veda...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 12:54

Şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü şarkıcı bugün Teşvikiye Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderilecek. Arolat yarın Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

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Ünlü şarkıcı, fotoğrafçı ve reklam yönetmeni Metin Arolat önceki gece sahne aldığı mekanda fenalaştı. Sahnede rahatsızlanan Arolat, konserine ara verdi.

Kulise geçen Arolat, ‘sol kolum uyuşuyor’ dedikten sonra gömleğini çıkardı. Biraz dinlendikten sonra kendisini iyi hissettiğini dile getiren sanatçı tekrar sahneye çıktı. Ancak kısa süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığıldı.

Arolat’a ilk müdahale seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından yapıldı. Arolat daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yolda 3 kez kalbi duran Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Dostları yalnız bırakmadı Ünlü şarkıcı Metin Arolata veda...

Arolat’ın cenazesi bugün Teşvikiye Camisi’ne getirildi. Dostları ünlü sanatçıya veda etmek için törende hazır bulundu.

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Arolat'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderilecek.

Dostları yalnız bırakmadı Ünlü şarkıcı Metin Arolata veda...

Arolat için İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de yarın cenaze namazı kılınacak ve sanatçı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

Dostları yalnız bırakmadı Ünlü şarkıcı Metin Arolata veda...

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#Metin Arolat#Metin Arolat İzmir#Teşvikiye Camisi

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