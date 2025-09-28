Dostları paylaştı! Güllü'nün ölümündeki büyük şüphe...

Haberin Devamı

Sosyal medyada yankı buldu

Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden Beste Acar ve Cenk Eren, acı olayın ardından sosyal medya hesaplarında peş peşe paylaşımlar yaptı. Her iki sanatçı da olayın aydınlatılması gerektiğini belirterek şüphelerini dile getirdi.

Cenk Eren: “Bir Savcı bunu 2-3 günde çözer”

Cenk Eren, paylaşımında şunları yazdı:

“Gerçekten tuhaf… ‘Herkes tamam mı’ diyor, ‘O ne lan’ diyor. Ve sonra odaya gidip oynamaya başlıyor. Hayatı sahnede, televizyonda en güzel roman oynayan kadının dengesi bozuluyor ve düşüyor. Ümit ederim hepimiz yanılıyoruzdur, yoksa korkunç bir olayı öğreneceğiz. Bir savcının bunu çözmesi 2-3 gününü almaz.”

Beste Acar: “Evde 3. Bir kişi var, incelenmeli”

Olay anına ait görüntüleri tekrar tekrar izlediğini belirten Beste Acar ise dikkat çeken bir iddiada bulundu:

“Kulaklıkla dinledim, ağzını kapatmışlar, bir boğulma sesi var. Sonra düşüyor. ‘Atmış annemi, atmış annemi’ diyen bir kız evlat. ‘Kaç’ diye kapıdan koşuyorlar. Evde üçüncü bir kişi var. Mutlaka incelenmeli. Çok üzgünüm, mekânı cennet olsun.”

Olayın soruşturması sürüyor

Sanat dünyasında şüphelerin arttığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.