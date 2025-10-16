Dostları hastaneye koştu! Fatih Ürek'in yaşam savaşı devam ediyor... Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre Ürek sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı sırada aniden fenalaştı. Ürek’in yakınları, sanatçının “Oda çok sıcak, camı aç” dedikten kısa bir süre sonra “Üşüdüm, nefes alamıyorum” diyerek fenalaştığını açıkladı.

Yardımcısı ve şoförünün hızlı refleksi sayesinde sağlık ekipleri birkaç dakika içinde eve ulaştı. Ev ile hastane arasındaki 5 dakikalık mesafenin, sanatçının kurtuluşunda büyük rol oynadığı belirtildi.

Sağlık ekipleri ulaştığında Ürek’in bilincinin açık olduğu ancak kısa süre sonra kalbinin durduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Müdahale sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında acil anjiyoplasti işlemine alınmış, tıkalı koroner damar açılmıştır. Kalple ilgili problemi kalmadı. Kalp masajı çok iyi yapıldıysa hasta hiçbir problem olmadan uyanabilir. Ama bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı noktasında şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız.”

Ünlü dostları hastaneye koştu

Demet Akalın ve Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan hastaneye geldi. Fatih Ürek’in kısa bir süre önce barıştığı Demet Akalın, “Arayacaktım kaç gündür. Ayakları şişmişti, merak ediyordum. Ama iyi, iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize. Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum” dedi.

Mehmet Ali Erbil ise “Kalbi düzeldi ama beyne ne kadar hasar verdiğini görmek için uyutuluyor” ifadelerini kullandı.

Hastaneye eşi Çağlar Ökten ile gelen Seda Sayan ise, herhangi bir açıklama yapmadı.