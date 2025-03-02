Dostları Edip Akbayram'ın vefatının ardından duygularını dile getirdi: Melek kalpli bir üstadı kaybettik

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Acı haberi alan dostları usta sanatçının ardından duygularını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dile getirdiler...

FERHAT GÖÇER

Edip Akbayram’ı kaybettik…. Melek kalpli bir üstadı kaybettik…. Çok üzgünüm…

FAZIL SAY

Çok değerli Edip Akbayram’ı kaybettik.

Bir kaç aydır yoğun tedavi görüyordu.

Tüm sevenlerine sabırlar dilerim.

Işıklarda uyusun sevgili Edip Akbayram

EMRE KARAYEL

Çok üzüldüm. Allah gani gani rahmet eylesin Edip Akbayram‘a. “Bu mezarda bir garip var” çocukluğumun ilk öğrendiğim türkülerindendir. Yorumu sesinin gücü tarifsizdir. Toprağı bol mekanı cennet olsun. Yakınları ve sevenlerine sabırlar dilerim.

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SEHER DİLOVA

Değerli sanatçı #edipakbayram ağabeyi kaybetmişiz. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır diliyorum.

ACELYA AKKOYUN

Sahici 'Sevdayı' biz senin şarkılarında yakaladık sevgili Edip Akbayram şimdi öte alem de senden ilham almaya başlayacak. Mekanın cennet olsun bütün sevenlerinin başı sağ olsun.

AYSUN KOCATEPE

Edip abimi kaybettim. Kaybettik. Ülkece başımız sağ olsun. Ailesine sabır diliyorum. Çok üzgünüm.

LALE BELKIS

Edip Akbayram'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun...

MİNE KOŞAN

Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim. Unutulmaz ses, büyük usta Edip Akabayram'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyim. Başta ailesine ve sevenlerine baş sağlımı en içten duygularımla dilerim.

LARA

Anadolu’nun sesi, büyük ustası Edip Akbayram’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, sadece bir sanatçı değil, halkın acılarını, umutlarını ve direnişini türkülerine sığdıran bir çınardı.



‘Gün olur devran döner, dünya tersine döner’ demişti. Biz biliyoruz ki onun sesi, şarkıları ve mücadele ruhu hiçbir zaman susmayacak. Halkın yüreğinde yankılanmaya devam edecek.



Nurlar içinde uyu uyu büyük usta, şarkılarınla yaşamaya devam edeceksin...

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SUHA UYGUR

Hepimizin başı sağ olsun… Işıklar içinde uyu canım abim…