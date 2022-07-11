Dostları 'durumu kötü' deyip, dua istemişti... Killa Hakan'dan haber var!

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'Killa Hakan' adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Massaka, sosyal medya hesabından ünlü rapçinin sağlık durumu hakkında bilgi vermiş ve dua istemişti.

'DUALARIMIZ KABUL OLDU'

Günler sonra Killa Hakan'dan beklenen haber geldi.

Massaka, hastane odasında çekilen fotoğrafı "Allah'a şükür her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu" notuyla paylaştı.

SON PAYLAŞIMI: KENDİMLE UĞRAŞIYORUM

Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sıkıntıların sinyallerini vermişti:

"Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah.

Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

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