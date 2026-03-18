Dost sofrası

Erener’in verdiği yemek davetine Bağcan’ın yanı sıra Tan Taşçı, Ceylan Ertem, Paptircem, Safiye Çakmak ve Alev Sezer’in de aralarında olduğu tanınmış isimler katıldı.

Selda Bağcan geceden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaştı. Bağcan o karelerin altına şu notu düştü:

“Geçtiğimiz gün Sertab’ın güzel evinde Tan, Ceylan, Safiye, Alev ve Candan’la aynı sofrada buluştuk. Sohbeti bol, kahkahası bol, dostluğu bol bir akşam oldu. Bu güzel sofrayı kurup bizi ağırlayan canım Sertab’a gönülden teşekkür ederim. Dostluklar böyle sofralarda büyür.”