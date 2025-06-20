Dördüncü bebek geliyor: Hamileyim!

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Elles, güzel haberi sunuculuğunu yaptığı İşte Benim Stilim Almanya programında verdi.

"4. çocuğu bekliyoruz!

Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor İnşallah...

Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim.

Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik"

HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek heyecanı yaşayan tek ismi Atiye değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

Fotoğraf çekiminden saatler sonra anne oldu

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

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Çiftin bebek heyecanını yansıtan o kareler sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Çift, fotoğraf çekiminden 24 saat sonra oğullarına kavuştu. Yusuf Yazıcı oğlunun elini tuttuğu kareyi "29.01.2025" notu ile paylaştı.

Güzel haber 4 yıl sonra geldi

Oyuncu Cansel Elçin 2020 yılında meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 4 yılı geride bırakan çiftten bebek müjdesi geldi.

Zeynep Tuğçe Bayat, güzel haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu. Çift oğullarını şubat ayında kucaklarına aldı.

Haberi fotoğrafla duyurmuştu

Oyuncu Berkay Hardal 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile nikah masasına oturmuştu.

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Dilan Telkök, hamilelik haberini sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu:

"Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız "

Çiftin bir oğulları var.

Dünyanın en güzel kızından hamile pozu

2002 Dünya güzeli Azra Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturmuş, 2018 yılında ise oğlu Demir'i dünyaya getirmişti. Çiftin kızları Arya da geçtiğimiz nisan ayında aileye katıldı.

Akın, karnı burnunda görüntüsünü "Sevgili Yasemin’in objektifinden,toplantı öncesi…" notuyla Instagram sayfasında paylaşmıştı.

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Azra Akın, ilk hamile pozunu yeni yılda paylaşmış ve altına da "2024'te 4 kişilik bir aileyiz" notunu düşmüştü.

Biberonlu fotoğraf

Oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile Temmuz 2023'te Bodrum'da nikah masasına oturmuştu. Çift güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.

Ahmet Kural "Çok heyecanlıyız" mesajını biberon ve bebek emojisi ile süsleyerek Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Kural çiftinin oğulları Kemal, geçen yıl nisan ayında dünyaya geldi.

Ahmet-Çağla Kural çifti şu sıralar ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

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Güzel haberi ağlayarak verdi...

Oyuncu Müge Boz 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Vina adını verdikleri kızlarını kucağına alan çiftten ikinci çocuk müjdesi geldi.

Müge Boz, hamile olduğunu Intagram hesabından duyurdu.

Kızı Vina ve eşine bebek haberini verdiği anları kayda alan oyuncu "Size bir haberimiz var" ifadelerini kullandı.

Müge Boz'un paylaşımına Özge Özpirinçci, Çağla Şıkel, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Deren Talu, Berfu Yenenler ve Gamze Erçel gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı. Çiftin oğulları Rika, sezaryen doğum ile dünyaya geldi.

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Bebek göründü! 'Sakın kilo almışsın demeyin'

Muhammet Aydın ile nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur da hamile fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Tayfur, kızını Haziran 2024'te kucağına aldı. Tayfur, çok geçmeden bir kez daha hamile olduğunu duyurdu. Üçüncü bebek geçtiğimiz ay aileye katıldı.

Göbekli fotoğraflar

Oyuncu Gonca Vuslaterihamile olduğunu duyurmuş, kız bebek beklediğini söylemişti. Vuslateri'den ilk fotoğraflar Kapadokya tatilinde geldi. Ünlü oyuncunun kızı Asya'yı nisan ayında kucağına aldı.

Doğuma günler kala

3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı ile evlenen Songül Öden karnı burnunda fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

Songül Öden kız bebek dünyaya getirdi.

Kurt Efe'ye kavuşmadan hemen önce



Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe doğmadan önce, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi nazar boncuğu emojisiyle İngilizce “O aynı rüzgar gibi...” yazarak Instagram hesabında paylaştı. 2016 yılında evlenen çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hande Soral

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, oğulları Ali'ye 30 Mayıs 2022'de kavuştu.

Hande Soral, doğum öncesi çekilen fotoğrafını ' Anne oluyorum' notuyla paylaşmıştı...

Seray Sever

Seray Sever de hamile pozu paylaşan isimlerden..





2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Sever, 2022'nin Mayıs ayında ikiz bebekleri Sofia ve Alya'yı dünyaya getirdi.

Seray Sever doğumdan birkaç gün önce çekilen karnı burnunda pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Hazal Kaya kızına kavuştu

Kızı Süreyya Leyla’yı 12 Şubat'ta kucağına alan Hazal Kaya, doğumdan önce fotoğrafçı Gözde Kumru Uçak’ın objektifine poz vermişti.



Meslektaşı Ali Atay’la evli olan Hazal Kaya’nın 3 yaşında Fikret Ali adında bir de oğlu var.





SİNEM KOBAL

2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, Mayıs 2022'de ikinci kez anne oldu.

İlk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başaran Kobal'dan ikinci hamileliğinde de fotoğraf gelmedi.

Kolay doğum için...

Oyuncu Seda Güven 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, 2020 yılında oğlu Yiğit Ali'yi dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Seda Güven, doğumdan birkaç gün önce karnı burnunda pozunu takipçileri ile paylaştı. Güven, fotoğrafın altına "Kolay doğum için tıkla" notunu düştü.