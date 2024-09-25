Dora Altınbaşak kimdir? Kocam da Kocam şarkısı ile ünlenmişti..

Haberin Devamı

Dora Altınbaşak, özellikle eşi Ahmet Altınbaşak ile birlikte yaptığı müzik çalışmalarıyla tanınan bir sanatçıdır. Çift, "Benim Seni Görmem Lazım" gibi şarkılarla müzik dünyasında ses getirmiştir. Arabesk ve popüler müzik türlerinde eserler üreten Dora Altınbaşak, hareketli ve dikkat çekici şarkılarla adını duyurmuştur. Eşi Ahmet Altınbaşak ile birlikte sahne alan çift, kliplerinde ve müziklerinde hem esprili hem de duygusal bir anlatım sergileyerek geniş bir kitleye hitap etmektedirler. Çiftin özellikle 2024 yılında çıkardıkları şarkılar ve klipler büyük ilgi görmüştür​.