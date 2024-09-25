×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Dora Altınbaşak kimdir? Kocam da Kocam şarkısı ile ünlenmişti..

Güncelleme Tarihi:

#Dora#Dora Altınbaşak#Dora Altınbaşak Kimdir
Dora Altınbaşak kimdir Kocam da Kocam şarkısı ile ünlenmişti..
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 11:03

Dora Altınbaşak, kariyeri ve hayatı ile araştırılan isim olmaya başladı. Eşi Ahmet Altınbaşak ile birlikte sahne alan çift, kliplerinde ve müziklerinde hem esprili hem de duygusal bir anlatım sergileyerek geniş bir kitleye hitap etmektedirler. Peki, Dora Altınbaşak kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

Dora Altınbaşak, özellikle eşi Ahmet Altınbaşak ile birlikte yaptığı müzik çalışmalarıyla tanınan bir sanatçıdır. Çift, "Benim Seni Görmem Lazım" gibi şarkılarla müzik dünyasında ses getirmiştir. Arabesk ve popüler müzik türlerinde eserler üreten Dora Altınbaşak, hareketli ve dikkat çekici şarkılarla adını duyurmuştur. Eşi Ahmet Altınbaşak ile birlikte sahne alan çift, kliplerinde ve müziklerinde hem esprili hem de duygusal bir anlatım sergileyerek geniş bir kitleye hitap etmektedirler. Çiftin özellikle 2024 yılında çıkardıkları şarkılar ve klipler büyük ilgi görmüştür​.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dora#Dora Altınbaşak#Dora Altınbaşak Kimdir

BAKMADAN GEÇME!