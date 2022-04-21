"Dönüşüm Muhteşem Olacak" tazminatı

Haberin Devamı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 8 yıl önce açılan davaya göre, ‘Dönüşüm Muhteşem Olacak’ adlı eserin bestesi ve sözleri şarkıcı Kadir Tapucu ile Hakkı Yalçın’a aitti.

İki müzisyen eserin kendilerine ait olduğunu MESAM tarafından belgelendirdi. Kısa sürede herkesin sevdiği şarkı, iddiaya göre BJK’nin futbol maçlarında kullanıldı ve davalılara ait logoların hemen altında yer aldı. Maçlarda slogan şeklinde söylenen şarkı için Kadir Tapucu ile Hakkı Yalçın’dan izin alınmadı. Davaya konu şarkının halka mal olduğunu dava dilekçesinde belirten Kadir Tapucu ile Hakkı Yalçın’ın avukatı Gürsel Devrim İyim, “Mülkiyeti müvekkilim sanatçıya ait olan ve maçlarda kullanılan bu eser için müvekkillerimden izin alınmamıştır. ‘Dönüşüm Muhteşem Olacak’ sloganı her ne kadar eserin içerisinde geçen bir tümce olsa da aynı zamanda eserin adıdır. Davalılar bu tümce üzerinden reklam yaparak kazanç elde etmişlerdir. Davalılardan GSM şirketi, ‘Dönüşüm Muhteşem Olacak’ sloganını kullandıklarını kabul etmiştir. Ancak söz konusu kullanımın jenerik bir kullanım olduğunu belirterek mali bedel taleplerimizi reddetmiştir” dedi.

KADİR TAPUCU’NUN DAVASI KABUL EDİLDİ

Davaya cevap veren GSM şirketinin avukatı ise, şarkının içinde geçen ‘Dönüşüm Muhteşem Olacak’ tümcesi üzerinde davacıların hak sahibi olamayacağını belirti. GSM şirketinin avukatı, “Eser davacıya ait değildir. Bu slogan müvekkilimizin ana sponsor olduğu İnönü Stadyumu yerine yapılacak stadyum için taraftar tarafından da kullanılmış bir slogandır. Beşiktaş maçlarını bilindiği gibi başka sahalarda oynamaktadır. Çekilen sıkıntıların geri kalması ve güzel günlerin geleceği umuduyla “dönüşümüz muhteşem olacak” sloganıyla kendisini ifade etmektedir. Bu slogan kesinlikle herhangi bir eserden veya parçadan değil, bizzat yaşanılan bu sürecin içinden gelen bir duygudan gelmektedir. Bir tümce üzerinde kimse hak iddia edemez” dedi.

Beşiktaş’ın avukatı da, “Eserin içinde geçen bir söz öbeği davacıya ait olduğu anlamı taşımaz. Dönüşüm muhteşem olacak söz öbeğini, davacı yaratmamıştır” dedi.

Mahkeme, davalı Beşiktaş Spor Kulübü ile GSM şirketinin 7 Kasım 2014 tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davacı Kadir Tapucu’ya maddi hak ihlali olarak 90 bin ve 10 bin lira manevi tazminat olmak üzere 100 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

HAKKI YALÇIN DA HAKLI BULUNDU

Tarafların itirazı üzerine dava dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşındı. Yerel mahkemenin kararını açıklayan İstinaf Mahkemesi, eser üzerinde diğer davacı Hakkı Yalçın’ın da hak sahibi olduğunu belirtti. İstinaf Mahkemesi, 45’şer bin lira maddi, 5’şer bin lira da manevi olmak üzere toplam 100 bin lira tazminatın 8 yıllık faiziyle birlikte davalılar Beşiktaş Spor Kulübü ile GSM şirketinden alınarak davacılar Kadir Tapucu ile Hakkı Yalçın’a ödenmesine hükmetti.