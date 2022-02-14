Dolunay Soysert: Sahnede çok özgürüm!

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Babasıyla inatlaştığı için oyuncu olduğunu anlatan Soysert, “Babamın çocukları için hayal ettiği meslekler vardı. Sınav öncesi kendi eliyle yazdı tercihleri. Arkeolojiyi kazandım ama aklımda konservatuvar vardı. Babam tiyatroya direnmeseydi, oyuncu olamazdım” dedi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin sınavını kazanarak, orada da eğitim aldığını söyleyen oyuncu, “Babam, ‘O arkeoloji diploması buraya gelecek’ dediği için inat ettim önüne iki diploma koydum” diye konuştu. Sahnede olmayı çok sevdiğini söyleyen Soysert, “Sahnede kendime güvenirim, bana özgürlük veriyor” dedi.