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Dolunay Soysert: Sahnede çok özgürüm!

#Dolunay Soysert#Hakan Bilgin#Mekânın Sahibine Geldik
Dolunay Soysert: Sahnede çok özgürüm

Dolunay Soysert, Hakan Bilgin’in YouTube programı “Mekânın Sahibine Geldik”in konuğu oldu.

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Babasıyla inatlaştığı için oyuncu olduğunu anlatan Soysert, “Babamın çocukları için hayal ettiği meslekler vardı. Sınav öncesi kendi eliyle yazdı tercihleri. Arkeolojiyi kazandım ama aklımda konservatuvar vardı. Babam tiyatroya direnmeseydi, oyuncu olamazdım” dedi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin sınavını kazanarak, orada da eğitim aldığını söyleyen oyuncu, “Babam, ‘O arkeoloji diploması buraya gelecek’ dediği için inat ettim önüne iki diploma koydum” diye konuştu. Sahnede olmayı çok sevdiğini söyleyen Soysert, “Sahnede kendime güvenirim, bana özgürlük veriyor” dedi.

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