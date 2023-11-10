×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Dolunay Soysert, Fikret Kuşkan'ın aleyhine tanıklık yaptı: Çok iyi kazanıyoruz nafakayı ödeyebilir

Güncelleme Tarihi:

#Dolunay Soysert#Fikret Kuşkan#Bahar Kerimoğlu
Dolunay Soysert, Fikret Kuşkanın aleyhine tanıklık yaptı: Çok iyi kazanıyoruz nafakayı ödeyebilir
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 08:17

Fikret Kuşkan’ın eski eşi Bahar Kerimoğlu’na açtığı ‘nafakanın azaltılması’ davasında, bir dönem aynı dizide başrolü paylaştığı Dolunay Soysert tanık olarak dinlendi. Kuşkan’ın aleyhine tanıklık yapan Soysert, “Biz oyuncular, ortalamanın üzerinde para kazanırız. Ben bir yıl herhangi bir projede yer almasam dahi 90 bin lira nafaka ödeyip iki çocuğuma bakabilirim” dedi.

Haberin Devamı

FİKRET Kuşkan ile meslektaşı Bahar Kerimoğlu, 14 yıl önce Kadıköy Aile Mahkemesi tarafından boşandı. Çiftin bugün 15 yaşında olan çocuğunun velayeti ise anne Bahar Kerimoğlu’na verildi.

Mahkeme, Fikret Kuşkan’ın çocuğuna nafaka ödemesine hükmetti. Çocuğuna aylık 90 bin lira nafaka ödeyen ünlü oyuncu, nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu.

Müvekkilinin 90 bin liralık nafakayı çocuğuna ödeyemez hale geldiğini dava dilekçesinde belirten Fikret Kuşkan’ın avukatı Bahar Varol, “Müvekkilin ikinci evliliğinden de iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Bakmakla yükümlü olduğu diğer çocuklarının masraflarıyla birlikte nafakayı ödemekte güçlük çekmektedir. Fahiş tutarlı nafakanın indirilmesini talep ederiz” dedi.

BİR YIL ÇALIŞMASAK BİLE ÖDERİM

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında ünlü oyuncu Dolunay Soysert, bir dönem aynı dizide başrolü paylaştığı mesai arkadaşı Fikret Kuşkan aleyhine tanıklık yaptı.

Haberin Devamı

Soysert, gizli görülen duruşmada meslektaşı Bahar Kerimoğlu lehine tanık olarak ifade verdi:

“Biz oyuncular, ortalamanın üzerinde hatta toplumda tahmin edilenin üzerinde para kazanırız. Hatta bir yıl çalışmasak bile hayatımızı idame ettirebiliriz. Sektörde erkek oyuncular maalesef bizlerden çok para kazanır. Ben bir yıl herhangi bir projede yer almasam dahi 90 bin lira nafaka ödeyip iki çocuğuma bakabilirim.” Dolunay Soysert’in ifadesinin ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolunay Soysert#Fikret Kuşkan#Bahar Kerimoğlu

BAKMADAN GEÇME!