Dolunay Soysert, Fikret Kuşkan'ın aleyhine tanıklık yaptı: Çok iyi kazanıyoruz nafakayı ödeyebilir

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FİKRET Kuşkan ile meslektaşı Bahar Kerimoğlu, 14 yıl önce Kadıköy Aile Mahkemesi tarafından boşandı. Çiftin bugün 15 yaşında olan çocuğunun velayeti ise anne Bahar Kerimoğlu’na verildi.

Mahkeme, Fikret Kuşkan’ın çocuğuna nafaka ödemesine hükmetti. Çocuğuna aylık 90 bin lira nafaka ödeyen ünlü oyuncu, nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu.

Müvekkilinin 90 bin liralık nafakayı çocuğuna ödeyemez hale geldiğini dava dilekçesinde belirten Fikret Kuşkan’ın avukatı Bahar Varol, “Müvekkilin ikinci evliliğinden de iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Bakmakla yükümlü olduğu diğer çocuklarının masraflarıyla birlikte nafakayı ödemekte güçlük çekmektedir. Fahiş tutarlı nafakanın indirilmesini talep ederiz” dedi.



BİR YIL ÇALIŞMASAK BİLE ÖDERİM



İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında ünlü oyuncu Dolunay Soysert, bir dönem aynı dizide başrolü paylaştığı mesai arkadaşı Fikret Kuşkan aleyhine tanıklık yaptı.

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Soysert, gizli görülen duruşmada meslektaşı Bahar Kerimoğlu lehine tanık olarak ifade verdi:

“Biz oyuncular, ortalamanın üzerinde hatta toplumda tahmin edilenin üzerinde para kazanırız. Hatta bir yıl çalışmasak bile hayatımızı idame ettirebiliriz. Sektörde erkek oyuncular maalesef bizlerden çok para kazanır. Ben bir yıl herhangi bir projede yer almasam dahi 90 bin lira nafaka ödeyip iki çocuğuma bakabilirim.” Dolunay Soysert’in ifadesinin ardından mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.