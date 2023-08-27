×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Doktor kontrolünde öğrendiler! Aslıhan ve Arda Turan'ı üzen haber...

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#Aslıhan Turan#Arda Aslıhan Turan
Doktor kontrolünde öğrendiler Aslıhan ve Arda Turanı üzen haber...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 16:40

Türk futbolunun yıldız ismi Arda Turan ile Aslıhan Turan geçtiğimiz haftalarda üçüncü çocuk haberiyle büyük sevinç yaşamıştı. Çiftten kötü haber geldi.

Haberin Devamı

2018 yılında Aslıhan Turan ile evlenen Arda Turan çocuklara olan ilgisini sık sık dile getiriyor. 

Mutlu evliliklerini 2018’de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020’de dünyaya gelen Asil Aslan’la taçlandıran Turan çifti üçüncü çocuk haberleriyle gündeme geldi.

Doktor kontrolünde öğrendiler Aslıhan ve Arda Turanı üzen haber...

Üçüncü kez anne-baba olma hayali kuran çifte doktor kontrolünde kötü haber geldi.

2. Sayfa’nın özel haberine göre, 2 aylık hamile Aslıhan Turan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

4 ÇOCUK İSTİYOR

2018'in Mart ayında evlenen çift, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğuldan sonra kız çocuk istiyordu. Aslıhan Doğan Turan ilk çocuğundan sonra yaptığı açıklamada kalabalık aileleri sevdiklerini ve 4 çocuk istediğini ifade etmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Turan#Aslıhan Turan#Arda Aslıhan Turan

BAKMADAN GEÇME!