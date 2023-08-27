Doktor kontrolünde öğrendiler! Aslıhan ve Arda Turan'ı üzen haber...

Haberin Devamı

2018 yılında Aslıhan Turan ile evlenen Arda Turan çocuklara olan ilgisini sık sık dile getiriyor.

Mutlu evliliklerini 2018’de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020’de dünyaya gelen Asil Aslan’la taçlandıran Turan çifti üçüncü çocuk haberleriyle gündeme geldi.

Üçüncü kez anne-baba olma hayali kuran çifte doktor kontrolünde kötü haber geldi.

2. Sayfa’nın özel haberine göre, 2 aylık hamile Aslıhan Turan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.

4 ÇOCUK İSTİYOR



2018'in Mart ayında evlenen çift, Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğuldan sonra kız çocuk istiyordu. Aslıhan Doğan Turan ilk çocuğundan sonra yaptığı açıklamada kalabalık aileleri sevdiklerini ve 4 çocuk istediğini ifade etmişti.