Doktor eşi estetik yaptı mı?

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OYUNCULUK GÖNLÜMDE YATAN İKİNCİ ASLAN

Burak Kut, Jülide Ateş’in YouTube’da yayınlanan “Jülide Ateş’le” programına konuk oldu. Bir dönem gözlerden uzak kalmasının müziği bıraktığı şeklinde yorumlandığını anlatan şarkıcı, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi:

“Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı.”

Kut, yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da “Çok fazla şarkı birikti, bir albüm yapacağım” sözleriyle açıkladı. Müziğin yanında başka bir tutkusu olduğunu da belirten sanatçı, “Oyunculuk, gönlümde yatan ikinci aslan” diye konuştu.

EŞİMİN BANA YAPTIĞI İŞLEM YOK

Şöhret ve ego üzerine konuşan Burak Kut, yıllar içinde egosuyla kurduğu ilişkiyi şöyle anlattı: “Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim.”

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Burak Kut, estetik alanında uzman olan doktor eşi Cansen Yeni’nin kendisine estetik müdahalede bulunduğu iddialarına da açıklık getirdi: “Eşimin bana yaptığı estetik bir işlem yok.”