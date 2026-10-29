×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Doktor eşi estetik yaptı mı?

Güncelleme Tarihi:

#Burak Kut#Estetik#Jülide Ateş
Doktor eşi estetik yaptı mı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 08:09

Şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran Burak Kut, “Jülide Ateş’le” programında şöhret ve ego üzerine konuştu. Ünlü popçu “Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim” sözleriyle dikkat çekti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

OYUNCULUK GÖNLÜMDE YATAN İKİNCİ ASLAN

Burak Kut, Jülide Ateş’in YouTube’da yayınlanan “Jülide Ateş’le” programına konuk oldu. Bir dönem gözlerden uzak kalmasının müziği bıraktığı şeklinde yorumlandığını anlatan şarkıcı, bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi:

Magazin röportajları vermeyip gündemi meşgul etmeyince müziğe ara verdim sanıldı.”

Doktor eşi estetik yaptı mı

Kut, yeni bir albüm hazırlığında olduğunu da “Çok fazla şarkı birikti, bir albüm yapacağım” sözleriyle açıkladı. Müziğin yanında başka bir tutkusu olduğunu da belirten sanatçı, “Oyunculuk, gönlümde yatan ikinci aslan” diye konuştu.

EŞİMİN BANA YAPTIĞI İŞLEM YOK

Şöhret ve ego üzerine konuşan Burak Kut, yıllar içinde egosuyla kurduğu ilişkiyi şöyle anlattı: “Egom terbiyelidir ama gerektiğinde ego tokatlamayı da bilirim.”

Haberin Devamı

Doktor eşi estetik yaptı mı

Burak Kut, estetik alanında uzman olan doktor eşi Cansen Yeni’nin kendisine estetik müdahalede bulunduğu iddialarına da açıklık getirdi: “Eşimin bana yaptığı estetik bir işlem yok.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Kut#Estetik#Jülide Ateş

BAKMADAN GEÇME!