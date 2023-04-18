Doktor Civanım’ın motoru satışta

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CÜNEYT Arkın’ın “Vahşi Kan”, Kemal Sunal’ın da “Doktor Civanım” filminde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet, sahibi Ali Dingil tarafından satışa çıkarıldı.

Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan motosikletini önceki gün Mecidiyeköy meydanında sergileyen Dingil, açık artırma ile yapılacak satıştan elde edeceği geliri Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen afetzedeler için kullanacağını açıkladı:

“Motosikletime gözüm gibi bakıyorum. Hem benim hem de Yeşilçam için çok değerli bir motosiklet. Bunu yardıma muhtaç insanlar için satışa çıkarmak çok önemli. Bugün, açık artırma ile yapacağımız satışı duyurabilmek için buradayız.” 1971 model motosiklet, depremzedelere destek için alıcılarını bekliyor.