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Doktor Civanım’ın motoru satışta

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#Kemal Sunal#Doktor Civanım#Yeşilçam
Doktor Civanım’ın motoru satışta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 08:00

“Doktor Civanım” filminde Kemal Sunal’ın kullandığı sepetli motosiklet, sahibi tarafından depremzedeler yararına açık artırmaya çıkarıldı.

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CÜNEYT Arkın’ın “Vahşi Kan”, Kemal Sunal’ın da “Doktor Civanım” filminde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet, sahibi Ali Dingil tarafından satışa çıkarıldı.

Doktor Civanım’ın motoru satışta

Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan motosikletini önceki gün Mecidiyeköy meydanında sergileyen Dingil, açık artırma ile yapılacak satıştan elde edeceği geliri Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen afetzedeler için kullanacağını açıkladı:

Doktor Civanım’ın motoru satışta

“Motosikletime gözüm gibi bakıyorum. Hem benim hem de Yeşilçam için çok değerli bir motosiklet. Bunu yardıma muhtaç insanlar için satışa çıkarmak çok önemli. Bugün, açık artırma ile yapacağımız satışı duyurabilmek için buradayız.” 1971 model motosiklet, depremzedelere destek için alıcılarını bekliyor.

 

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#Kemal Sunal#Doktor Civanım#Yeşilçam

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