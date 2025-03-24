Doğuma 1-1.5 ay kaldı... Buse nazlı bir hamile değil!

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Oyuncu, “Baba olacağımı ilk duyduğumda heyecandan içim içime sığmadı. Ne yapacağım bilemedim. Halen ne yapacağımı bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz” dedi. Şensoy, “1-1.5 ay kaldı doğuma. Buse nazlı bir hamile olmadı. Ben istedim aslında aşermesini, koşturayım, gidip bir şeyler bulayım diyordum ama olmadı” diye konuştu. (Deniz BOY)

İlk bölüme güzel tepkiler

Çağatay Ulusoy önceki akşam İstinye’de aracında objektiflere yansıdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan yeni dizisi “Eşref Rüya” hakkında konuşan oyuncu, “İlk bölümü yayınlandı, güzel tepkiler alıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ulusoy, Aslıhan Malbora ile ilişkisine dair “Her şey yolunda, bir aksilik yok” açıklamasını yaptı. (Sayit DURMAZ)

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Spora devam

Burcu Özberk, formunu koruyabilmek için düzenli olarak spor yapıyor. Antrenman rutininde kardiyo, ağırlık çalışmaları ve yoga gibi farklı egzersizlere yer veren oyuncu, geçtiğimiz gün Dalyan Club’da ağırlık çalışırken çektiği ayna selfie’sini Instagram sayfasında paylaştı.

Alışveriş şıklığı

Azra Akın hafta sonu Akmerkez’de objektife takıldı. Şık ve zarif tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, alışveriş yapmak için geldiğini belirterek mağazaları dolaştı.

Bebek değil

Ferhan Şensoy önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Gazetecilerin karnındaki şişliği hamilelik olarak yorumlaması üzerine ise Şensoy, “Karnımdaki şiş bebek değil göbek. Her şey yolunda çok iyiyim şükür. Bazı ihtiyaçlar vardı onları aldım aradan çıkardım” diyerek güldü. (Behlül AYDIN)

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Oyun merkezinde yaş günü partisi

Bekir Aksoy ve Nazife Aksoy, oğulları Asil’in 5’inci yaşını Playland Eğlence Merkezi’nde kutladı. “Çocuklarla beraber olmak çok güzel. Her zaman söylüyorum; ben onu büyütmüyorum, o bizi büyütüyor. Asil çok hareketli bir çocuk. O nedenle oyun alanında parti vermek istedik” diyen Bekir Aksoy, yeniden baba olacağı için de büyük heyecan yaşadığını belirterek espri yaptı: “Orduyu çoğaltıp, Fenerbahçe altyapısına yeni neferler kazandıracağız.” (Behlül AYDIN)