Doğum öncesi evlendiler

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OYUNCU Selahattin Paşalı ve sevgilisi Lara Tümer, Bodrum’da aile arasında yapılan bir törenle evlendi. Mayısta ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift, konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.



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“Pera Palas’ta Gece Yarısı” dizisinde rol alan Paşalı, galaya hamile sevgilisiyle katılınca, çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. İki yıldır birlikte olan çift, mayısta anne-baba olacak.SON dönemde sahne kıyafetleri nedeniyle sık sık gündeme gelen Gülşen’e Murat Dalkılıç destek çıktı.Sinan Çalışkanoğlu’nun YouTube programı “Minibüs”e konuk olan Dalkılıç, bir izleyicinin “Kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine şöyle dedi: “Gülşen bence harika işler yapıyor. Teşhircilik gibi bir kavram yaratılması, bir kadının üzerine bu kadar gidiliyor olması bana çok tuhaf geliyor. Gülşen’i çok seviyor ve çok destekliyorum.”

ONUR ÖDÜLÜNE

LAYIK GÖRÜLDÜ

KANAL D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”daki ‘Feride’ karakteriyle oyunculuktaki ustalığını bir kez daha gözler önüne seren Nur Sürer, Bahçeşehir Üniversitesi’nin düzenlediği “15 Nisan Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri”nde ödüle layık görüldü.



Üçüncü kez düzenlenen törende oyunculuk dalında Hakan Altıner ile birlikte onur ödülüne layık görülen Sürer’e, ödülünü BAU Global ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel takdim etti.

SEVGİLİSİNİN AYAĞINI YIKADI

ŞARKICI Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız’ın ayaklarını yıkarken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.



Bir süre önce kendi kozmetik ürünlerini çıkartan ve güzellik salonları açan Polat, Etiler’deki salonunda ağırladığı Yıldız’ın pedikür öncesi ayaklarını yıkadı. O anları, “Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım” notuyla paylaşan şarkıcıya, hem olumlu hem olumsuz yorum yağdı.