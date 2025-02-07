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Doğum gününde evlilik provası

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#İrem Derici#Özgür Aras#Armağan Çağlayan
Doğum gününde evlilik provası
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 16:28

Özgür Aras yeni yaşını düğün konseptli doğum günü ile kutladı. Geceye birçok ünlü isim katıldı.

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Menajer Özgür Aras önceki akşam Mövenpick İstanbul Marmara Sea’de düğün konseptiyle doğum gününü kutladı. Özel davete katılanlar kıyafetleriyle dikkat çekti. Tüm konukların 70, 80 ve 90’lar konseptinde giyinmesi renkli anlara sahne oldu.

Doğum gününde evlilik provası

Doğum gününe İrem Derici, Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan, Deniz Seki, Aleyna Tilki ve Burcu Kıratlı gibi isimler katıldı. Aras’a gecede takı takma töreni yapıldı. Partide eğlence dansözün dansları ile doruğa çıktı.

Doğum gününde evlilik provası

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Evlilik provası

İrem Derici, geceye sevgilisi ile Melih Kunukçu ile katıldı. Derici, beyaz bir mini gelinlik tercih ederken sevgilisi de beyaz bir smokin giydi. Sanatçının hayranları sosyal medyadan “Evlilik provası yapıyorlar” yorumları yaptı. Derici, “Aşkımızı ilan ettik, rahatladık. İnsan el ele yürümek istiyor” dedi. Melih Kunukcu da mutlu olduklarını söyledi.

Doğum gününde evlilik provası

Göbek dansı dersi işe yaradı

Aleyna Tilki, “En süslü halimle buradayım. Allığı biraz fazla abarttım. Hep kot tişört giyiniyorum, bugün leopar desenli üst giydim” dedi. Tilki, piste çıkıp oryantal danstaki hünerlerini de sergiledi. Şarkıcı, “Göbek dansı dersleri işe yaradı. Sakla samanı gelir zamanı” diyerek kahkaha attı.

Doğum gününde evlilik provası


Böyle bir işi dinleyemem

Atiye, geceye eşi Erol Sebebci ile katıldı. Üçüncü çocuğunu kucağına alan şarkıcı, “Her seferinde bambaşka duygular ve heyecan yaşıyorum. Çocukların kişilikleri çok farklı” dedi. Turabi Çamkıran’ın gündem olan şarkısı için Sebebci, “Müzik yapımcısı ve dinleyicisiyim. Ben böyle bir işi dinleyemem” dedi. Atiye ise “Müzik diye değerlendirmiyorum. Müzik başka bir şey” açıklamasını yaptı.

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Doğum gününde evlilik provası

Detoks yapıyorum

Burcu Kıratlı, geceye katılanlar arasındaydı. Kıratlı, güzellik sırrını soran muhabirlere şu yanıtı verdi: “Cilt bakımı yapıyorum sürekli. Makyajımı doğru temizliyorum. İki haftada bir chia tohumu detoksu yapıyorum.”

Doğum gününde evlilik provası

Gözüm dönerse evlenebilirim

Yonca Evcimik, konsept partileri çok sevdiğini söyledi. Şarkıcı evlilikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Yakın zamanda evlilik planım yok. Büyük konuşmamak gerek, bugüne kadar ne dediysem başıma geldi. O kadar âşık olurum ki. Gözüm dönerse evlenirim.”

Doğum gününde evlilik provası

 

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#İrem Derici#Özgür Aras#Armağan Çağlayan

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