Doğum gününde evlilik provası

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Menajer Özgür Aras önceki akşam Mövenpick İstanbul Marmara Sea’de düğün konseptiyle doğum gününü kutladı. Özel davete katılanlar kıyafetleriyle dikkat çekti. Tüm konukların 70, 80 ve 90’lar konseptinde giyinmesi renkli anlara sahne oldu.
Doğum gününe İrem Derici, Yonca Evcimik, Armağan Çağlayan, Deniz Seki, Aleyna Tilki ve Burcu Kıratlı gibi isimler katıldı. Aras’a gecede takı takma töreni yapıldı. Partide eğlence dansözün dansları ile doruğa çıktı.
Evlilik provası
İrem Derici, geceye sevgilisi ile Melih Kunukçu ile katıldı. Derici, beyaz bir mini gelinlik tercih ederken sevgilisi de beyaz bir smokin giydi. Sanatçının hayranları sosyal medyadan “Evlilik provası yapıyorlar” yorumları yaptı. Derici, “Aşkımızı ilan ettik, rahatladık. İnsan el ele yürümek istiyor” dedi. Melih Kunukcu da mutlu olduklarını söyledi.
Göbek dansı dersi işe yaradı
Aleyna Tilki, “En süslü halimle buradayım. Allığı biraz fazla abarttım. Hep kot tişört giyiniyorum, bugün leopar desenli üst giydim” dedi. Tilki, piste çıkıp oryantal danstaki hünerlerini de sergiledi. Şarkıcı, “Göbek dansı dersleri işe yaradı. Sakla samanı gelir zamanı” diyerek kahkaha attı.
Detoks yapıyorum
Burcu Kıratlı, geceye katılanlar arasındaydı. Kıratlı, güzellik sırrını soran muhabirlere şu yanıtı verdi: “Cilt bakımı yapıyorum sürekli. Makyajımı doğru temizliyorum. İki haftada bir chia tohumu detoksu yapıyorum.”
Gözüm dönerse evlenebilirim
Yonca Evcimik, konsept partileri çok sevdiğini söyledi. Şarkıcı evlilikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Yakın zamanda evlilik planım yok. Büyük konuşmamak gerek, bugüne kadar ne dediysem başıma geldi. O kadar âşık olurum ki. Gözüm dönerse evlenirim.”