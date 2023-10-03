Doğukan Manço'nun kabus gecesi... 'Kuşlar evimi başıma yıktılar'

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Yurdun genelinde etkili olan sağanak yağmurlar Doğukan Manço'ya zor anlar yaşattı. İki yıl önce evinin çatısını yenileyen Manço yağan yağmurdan etkilendi. 'Kabus gibi bir gece yaşadım' diyen Manço, talihsiz olayı sevenleriyle paylaştı:

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"Kuşlar evimi başıma yıktılar!

Gecem kabus gibi geçti. Yoğun yağmur yağışlarının ardından dün gece tavan ufak ufak sızdırmaya başladı.

Sabaha kadar temizlikle uğraştım. Ardından gitgide büyüdü ve sabah 2 dakikada bir 20 litrelik kovayla su boşaltmaya başladım.

Çatıcılar gelene kadar da evim harap oldu. Tavanlar bitti, parkeler şişti su aşağı kata indi.

Çatıyı 2 sene önce bakımdan geçirmiştim ama kuşlar bütün su giderlerini tüyleri ve yemek atıklarıyla tıkamışlar. Ne diyeyim buna da şükür. Vardır Allah'ın bir takdiri.

Çatılarınızı her sene temizletin. Başka diyecek bir şey gelmiyor aklıma."