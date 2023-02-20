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Doğukan Manço'dan depremzede çocuklar için oyuncak çağrısı

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#Doğukan Manço#Türkiye#Deprem
Doğukan Mançodan depremzede çocuklar için oyuncak çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 08:31

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketi sonrası bölgeye giden Doğukan Manço, çocuklar için oyuncak çağrısında bulundu.

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Ünlü müzisyen sosyal medyadan yaptığı çağrısında şu ifadeleri kullandı:

“Afet bölgelerinde çocuklarla oldukça zaman geçirme şansı yakaladım ve birtakım tespitlerim oldu. Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini, hem zekalarını geliştirecek, hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun. Lütfen oyuncak desteği için yardımlarınızı bekliyoruz. Burada bu çocukların oyuncak ve oyunlara çok ihtiyacı var.”

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#Doğukan Manço#Türkiye#Deprem

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