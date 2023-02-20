Doğukan Manço'dan depremzede çocuklar için oyuncak çağrısı

Haberin Devamı

Ünlü müzisyen sosyal medyadan yaptığı çağrısında şu ifadeleri kullandı:

“Afet bölgelerinde çocuklarla oldukça zaman geçirme şansı yakaladım ve birtakım tespitlerim oldu. Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini, hem zekalarını geliştirecek, hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun. Lütfen oyuncak desteği için yardımlarınızı bekliyoruz. Burada bu çocukların oyuncak ve oyunlara çok ihtiyacı var.”