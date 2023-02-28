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Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm...

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#Doğukan Manço#Hasan Can#Pınar Altuğ
Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 07:50

12 gün boyunca deprem bölgesinde gönüllü çalışan Doğukan Manço, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.

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Manço, sahada canla başla çalıştıklarını söyledi: “12 gün boyunca gönüllü olarak sahada göreve gittim. Tam anlamıyla ahlaksızlık gördüm. Orada binaların altındaki dükkanların kolonlarını kesmiş oldukları için yıkıldıklarını gördüm. İnsanoğlunun gitgide aklını kaybetmeye başladığını gördüm. Bu kadar sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm. Yarın ölecekmiş gibi ve onurlu yaşamalı. Madencilerin ise bu ülke insanı hakkınızı ödeyemez. Gelip o kadar insanı aydınlığa kavuşturdunuz ki...”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

KEYFİMİZ YOK

 Hasan Can Kaya önceki gün Etiler’deki bir mekân çıkışında görüntülendi.

Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm...

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Ünlü komedyen “Nasılsınız” sorusunu “Nasıl olabiliriz ki? Keyfimiz yok” diye yanıtladı. Kaya, “Ufak bir iş yemeği yedik. Eve gidiyorum” diyerek oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

SAHNEDE OLMAK İYİ GELDİ

Pınar Altuğ Atacan’ın rol aldığı “Kusursuz Dünya Müzikali” adlı oyun çocukların sanatla kendilerini daha iyi hissetmeleri için Zorlu PSM’de ücretsiz sahnelendi.

Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm...


Oyuncu sahne sonrası çektiği selfie’yi Instagram’ına “Tekrar sahnede olmak hepimize çok iyi geldi, teşekkürler” notuyla yükledi.

MERHEM OLABİLMEK İÇİN ÇALIŞMAK EN İYİSİ

Aslı Şen, işinin başında çekilen bu karesini Instagram hesabında şu notla paylaştı:

Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm...

“Ateş düşmediği yeri de yakar, vicdan ve merhameti olan insanlar için... Yüreğimiz yandı. Yardıma, desteğe devam. Merhem olabilmek için çalışmak en iyisi, yoksa insan kafayı yer bu yaşananlarla.”

AİLEMİZİN KÜÇÜK KIZI

Berfu Yenenler, deprem bölgesinden sahiplendikleri köpekleri ve oğullarıyla videosunu sosyal medya hesabına yükledi.

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Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm...

Yenenler, köpeklerin Malatya’da 6-7 saat sonra enkazdan kurtarıldığını söyledi: “Artık ailemizin küçük kızı bu.”

AŞIK VEYSEL ANISINA

Halk ozanı Âşık Veysel’in vefatının 50’nci yıl dönümü için özel bir albüm hazırlandı.

Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm...

UNESCO’nun 2023 anma ve kutlama yıl dönümleri programına aldığı Âşık Veysel için hazırlanan albüm, Türküola Müzik imzalı. Süpervizörlüğünü Neşe Demirkat Karayol ile Bektaş Türk’ün üstlendiği albümde ozanın 10 eseri yer alıyor.

AMERİKA YOLCUSU

Ünlü yönetmen Derviş Zaim’in “Tavuri” adlı yeni belgeseli Amerika’da gösterilecek.

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Doğukan Manço deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm...

 “Tavuri”, Amerika’nın prestijli belgesel ve kurmaca dışı film festivallerinden biri olarak kabul gören True-False Film Festivali’ne seçildi. Festival, 2-5 Mart tarihleri arasında Missouri kentinde düzenlenecek. Uzun metraj biyografi tarzındaki yapım, ‘Şeytan’ lakabıyla bilinen, Kıbrıslı suçlu Mustafa Serttaş’ın hayatını beyazperdeye taşıyor.

 

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#Doğukan Manço#Hasan Can#Pınar Altuğ

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