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Doğa Rutkay korkuttu: Çok ağır bir hastalık, Covid'i mumla aratıyor

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#Derya Özdemir#Somer Sivrioğlu#Nevra Serezli
Doğa Rutkay korkuttu: Çok ağır bir hastalık, Covidi mumla aratıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 12:44

Oyuncu Doğa Rutkay, domuz gribine yakalandı. Sağlık durumunu Instagram sayfasında paylaşan Rutkay, takipçilerini maske takmaları konusunda uyardı.

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"Maskenize geri dönün. Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor. Okullar bu hastalıkla kaynıyor. Çok ağır bir hastalık. Covid'i mumla aratıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın. Ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan, öksürükten ve yer yer gelen ateşten perişanım. Sabırlıyım atlatacağım"

Doğa Rutkay korkuttu: Çok ağır bir hastalık, Covidi mumla aratıyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ÇEKMEYİN, KAŞIM YOK!

Demet Özdemir’in ablası Derya Özdemir alışveriş turunda objektifleri fark edince panikledi.

Arkadaşlarıyla City’s Nişantaşı’ndaki mağazaları dolaşan Derya Özdemir, yüzündeki değişimle dikkat çekti. Özdemir, muhabirlere “Arkadaşlar bu halimle çekmeyin, berbat görünüyorum. Kaşım yok” dedi.

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Doğa Rutkay korkuttu: Çok ağır bir hastalık, Covidi mumla aratıyor

ARTIK KAÇMIYORLAR

Hilal Altınbilek önceki akşam yeni sevgilisi Mehmet Can Uzun ile Etiler Beca adlı mekana girerken görüntülendi.

Doğa Rutkay korkuttu: Çok ağır bir hastalık, Covidi mumla aratıyor

Daha önce fotoğrafları çekilmesini istemeyen yeni âşıklar, bu kez poz vermekten çekinmedi. Altınbilek, gazetecilere “İyi geceler” diyerek mekana girdi. (Sayit DURMAZ)

SOMER ŞEF TATİLDE

Palandöken’de hizmet veren Sway Hotels, hafta sonu ünlü isimleri ağırladı. Otelde kar tatili yapanlar arasına Somer Sivrioğlu da vardı. Ünlü şef pistte bol bol kayarak karın tadını çıkardı.

Doğa Rutkay korkuttu: Çok ağır bir hastalık, Covidi mumla aratıyor

 

MUTFAK POZLARI

Zeynep Bastık, 2.2 milyon takipçili Instagram sayfasında bu kez ev halini paylaştı. Yanında köpeği Tombi ile mutfakta nar yerken verdiği pozları yayınlayan şarkıcı, o karelerin altına şöyle yazdı: “Nar çok severim. Ama Tombi’mi daha çok.”

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13 YILSONRA KAVUŞTULAR

USTA oyuncu ve yönetmen Cihan Ünal, önceki gün yakın dostu Nevra Serezli’nin başrolünü üstlendiği “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı tiyatro oyununu izledi. Ünal, Trump Sahne’deki gösterim sonrası Serezli’yi kulisinde ziyaret etti.

Doğa Rutkay korkuttu: Çok ağır bir hastalık, Covidi mumla aratıyor

13 yıl önce “6 Haftada 6 Dans Dersi” adlı oyunda birlikte rol alan Ünal ve Serezli sohbet edip özlem giderdi. Nedim Saban’ın yönetmenliğinde sahnelenen “Ağaçlar Ayakta Ölür”de Serezli’nin yanı sıra Nuri Gökaşan, Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan ve Mehmet Selin Sağdıç rol alıyor.

 AŞK YOK, ŞARKI VAR

Aleyna Kalaycıoğlu ve Burak King önceki gün Vadistanbul’da alışveriş yaparken görüntülendi.

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Doğa Rutkay korkuttu: Çok ağır bir hastalık, Covidi mumla aratıyor

Kalaycıoğlu, “Burak’la uzun zamandır arkadaşız. Şimdi yeni şarkı çalışmamız var. Çok güzel bir şarkı geliyor. Aşk yok, şarkı var” dedi.

 

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#Derya Özdemir#Somer Sivrioğlu#Nevra Serezli

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