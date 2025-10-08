Haberin Devamı

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu “Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var” diye konuştu.

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce “11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var” açıklamasını yapmıştı. (Deniz BOY)

ÜNLÜLERİN 'DOĞAL' HAYATI

Haberin Devamı

İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN YENİ HAYATI

Son olarak Kanal D'nin 2023 yapımı 'Veda Mektubu' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, setlerden uzak geçirdiği zamanı fırsat bildi ve hayallerini gerçekleştirdi.

İstanbul'un gürültüsünden ve kaosundan kaçan oyuncu, kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı.

Adres olarak İzmir'i seçen Nurgül Yeşilçay, evin tüm detaylarıyla yakından ilgilendi.

Ustaları bir an olsun yalnız bırakmayan ünlü oyuncu, inşaat süresinde çekiği videoları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Tek kattan oluşan evin mutfak ile iç içe olan salonu, devasa bir bahçeye açılıyor.

Isınmak için şöminenin tercih edildiği evde, duvarları geometrik desenli karolar süslüyor.

Bahçenin bir bölümü yüzme havuzuna ayrılmış... Düzenleme ise kalabalık misafir grupları göz önüne alınarak yapılmış.

Haberin Devamı

Her bir detayın incelikle düşünüldüğü evin tamamlanan ilk kısmı, Yeşilçay'ın vaktinin çoğunu geçirdiği mutfak bölümü...

Büyük bir pencereden bahçeyi gören mutfakta, tezgah için siyah oturma alanı için ise ahşap renkler tercih edilmiş.

Evin dış cephesine asılan hasır aydınlatmalar ve pencere kenarlarını süsleyen mavi şeritler, Ege'nin izlerini taşıyor.

Şehrin içinde doğal hayat

Oyuncu Bülent Şakrak, oğlu Ali'nin annesi Ceyda Düvenci ile evliliğini 2023 yılında tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından kendine yeni bir hayat kuran Şakrak, tercihini tiny house'dan yana kullandı.

Haberin Devamı

İşlerinden dolayı İstanbul Avrupa yakasını tercih eden oyuncu, tepeden tırnağa kendi imzasını taşıyan evinden fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Çoğu zaman oğlu Ali'nin de eşlik ettiği Şakrak, vaktinin büyük kısmını doğa yürüyüşlerine ve bahçe bakımına ayırıyor.

Bülent Şakrak son olarak sevgilisi Duygu Arabacıoğlu'nun çektiği fotoğrafları sayfasında paylaştı.





Ünlü oyuncu setlere ara evrdi... Baba-oğul için hasat zamanı

Haberin Devamı

Yargı dizisinin Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu dizinin final yapmasının ardından setlere kısa bir mola verdi. Vaktinin neredeyse tamamını minik oğlu Ardıç ile geçiren Urgancıoğlu, kendini doğanın kucağına bıraktı.

Ardıç ile birlikte bahçeye giren oyuncu hünnap topladı.

Kaan Urgancıoğlu, fotoğrafları da "Hünnaplar tamam, narlara var..." notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.

EVİNİ SIFIRDAN İNŞA ETTİ

Oyunculuk kariyerine sahne sanatlarıyla adım atan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans Bölümü mezunu olan Gökmen Kasabalı, tiyatro sahnelerinde ve televizyon ekranlarında izleyicinin beğenisini kazandı.İzmir Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Kasabalı; Diriliş Ertuğrul, Elde Var Hayat, Sarı Zeybek ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi ses getiren projelerde rol aldı.

Haberin Devamı

Hobi olarak başladı usta oldu

Sadece oyunculukla değil, aynı zamanda el işçiliğiyle de ilgilenen Gökmen Kasabalı, hobi olarak başladığı ahşap tasarımlarını YouTube kanalında takipçileriyle paylaşıyor.

YouTube'da yayın yapan MuratCA kanalına konuk olan ünlü oyuncu yeni hayatını anlattı.

Pandemi döneminde hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar veren ünlü oyuncu, çocukluğunun geçtiği köyde kendine bir ev inşa etti.

Her köşesinde emeği var

İstanbul’u arkasında bırakan Kasabalı, ailesinin şehirde yaşamasını istemediği için, sıfırdan bir köy evi projesine girişti.

Kendi çizdiği evin yapımına maddi zorluklara rağmen kredi çekerek başlayan oyuncu, 6 ay boyunca tek başına çalıştı; duvarlardan boyaya, parkeye kadar pek çok işi kendi yaptı.

Maddi zorluklareı aştı

Bu zorlu süreçte en büyük destekçisi ailesi oldu. Evin yapım aşamasında yaşadığı maddi sıkıntıları Ramo dizisinden gelen teklifle aştığını belirten Kasabalı, bugün ailesiyle birlikte doğayla baş başa, huzurlu bir yaşam sürdürüyor.

Bahçesinde tavuk besliyor

Geniş ve ferah bir iç tasarıma sahip evde, el yapımı ahşap aksesuarlar dikkat çekiyor. Kocaman, yemyeşil bahçesinde tavuk besleyen oyuncu, yumurtalarını kendi topluyor. Bahçede dut, erik, kiraz gibi çeşitli meyve ağaçları da bulunuyor.

Doğa ile iç içe

Köy hayatının zorluklarına da değinen Gökmen Kasabalı, “Doğanın kalbinde olmadığınız sürece hayatın öğretisini öğrenmenize imkân yok,” diyerek doğa ile iç içe yaşamın kendisine kattıklarını vurguluyor.

Şehirden uzakta bir yaşam

Ünlü oyuncu Ceyda Kasabalı’nın da ağabeyi olan Gökmen Kasabalı, şehir hayatının karmaşasından uzak, sade ve üretken bir yaşamı tercih ettiğini söylüyor.

HER ŞEYİ BİZ YAPTIK'

Oyuncu Berkay Hardal 2019 yılında meslektaşı Dilan Telkök ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ilk bebekleri Noyan, geçtiğimiz eylül ayında dünyaya geldi. Doğuma günler kala evi yeniden dekore eden Dilan Telkök, üç kişilik yeni hayatının fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor. Telkök, bahçe içindeki evleriyle ilgili sorulara da yanıt veriyor.

Ünlü çift, pandemi döneminde İstabul'u terk edip Muğla Köyceğiz'e yerleşti. Arsa satın alan ikili, hayallerindeki evi yaptırdı.

7 oda, 1 salon ve 3 banyodan oluşan ev, şehir merkezinden uzak yeşillikler içinde...

İnşaat aşamasını da yakından takip eden Berkay Hardal ile Dilan Telkök, evlerini hem yaşam alanı hem de işyeri olabilecek şekilde tasarlamış...

Telkök evin yapım aşamasını şöyle anlatmıştı:

'Bir yer satın aldığında istediğin gibi olmuyor, biz burayı kendi planımıza göre tasarladık. Her detayı ayrı ayrı düşündük. 'Nasıl kullanabiliriz' onun üzerine durduk. Aldığımız evde çok fazla değişiklik yapamıyorsun. Çok fazla emek ve zaman harcadık. Fikir alışverişi yaptık. Sonunda da böyle bir ev ortaya çıktı.'

Bahçeye bakan mutfakta alışılmışın dışında yatay pencere kullanılmış...

Ahşap ve beyaz renklerin hakim olduğu mutfak zeminden tavana uzanan aydınlatmalı cam dolaplarla tamamlanmış.

Dört bir taraftan ışık alan mutfağın ortasında tezgah olarak da kullanmaya uygun büyük bir yemek masası var.

Evin yüksek tavanlı salon kısmında da pastel renkler tercih edilmiş.

Duvarların renkleri, mobilya tercihleri ve dekoratif objeler birbiriyle uyum içinde.

Salonun ortasında yer alan koyu kahverengi oval yemek masası ortamı hareketlendirmiş.

Doğal yaşama önem veren çift, bahçenin her tarafına meyve ağaçları, minik çamlar ve rengarenk güller dikmiş...

Bahçenin bir köşesinde iki kişilik oturma alanı var.

SAHNE IŞIKLARI DA YOK PAHALI ŞOVLAR DA

Sahne şovları ile dikkatleri üzerine çeken Edis, konser için Denizli'ye gitti. Fırsatı değerlendiren şarkıcı, konserden önce köyü Uşak'ı da ziyaret etti.

Sokakları traktörle gezen şarkıcı o anları "Uşak... Köyümde online'ım" notu ile Instagram'da paylaştı.

'KÖYÜME GERİ DÖNDÜM'

Bir süredir ekranlardan uzak olan Cengiz Kurtoğlu, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Köyüne geri döndüğünü söyleyen Kurtoğlu, "Bu benim el yazım. Bundan sonra ne düşmanım olsun, ne de dostum. C.K." yazılı fotoğrafı takipçileri ile paylaştı.

1959 Artvin, Arhavi doğumlu olan Cengiz Kurtoğlu daha önce de "Hayatımın film olmasına izin vermem. Kimse beni oynayamaz" açıklaması ile dikkat çekmişti.

Cengiz Kurtoğlu bu fotoğrafı 'Arhavim baba ocağım' notuyla paylaşmıştı...

Cengiz Kurtoğlu kısa bir süre sonra paylaşımını sildi.

BOZBURUN MACERASI BiTTi

Katıldığı mankenlik yarışmasında birinci seçilen ve şöhret kapısını aralayan Tarık Tarcan, 90'lı yılların en popüler isimlerinden biriydi. Tarcan, 30 yıl önce İstanbul'u terk ederek Antalya'ya yerleşti. Zaman zaman kararıyla ilgili pişmanlık yaşadığını söyleyen Tarık Tarcan, yaz aylarını ise Marmaris'teki evinde geçiriyordu.

15 yıldır sahibi olduğu evi devreden Tarık Tarcan, Bozburun defterini kapattı.

Tarcan, kararını sosyal medya hesabından duyurdu:

"15 yıldır çoğunlukla yazları 5 ay yaşadığım Bozburun hayatım artık evimi devir etmemle sonlandı. Mutlu-mutsuz anılarım dünlerde kaldı...Teşekkür ederim herkese, her şeye..."

Tarık Tarcan verdiği bir röportajda 'Bozburun'da bir gününüz nasıl geçiyor?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Sabah uyanır kahvaltı yapar ve ekonomi haberlerini izlerim. Öğlen 11 gibi köy kahvesine giderim. Her gün bir sabah bir de akşam olmak üzere Türk kahvesi içerim. 8 metrelik küçük bir yelkenlim var, denize çıkarım. Ardından evle uğraşırım. Akşam da kahveye son kez uğrar ve oradan eve geçer yıldızları izlerim.”

TULUM GİYDİ, ÇAPA YAPTI

Doğa tutkusuyla bilinen Neslihan Atagül, ışıltılı kıyafetlerini bir kenara bıraktı; elinde eldiven üstünde tulumu ile bahçeye girdi.

Evinin bahçesini tarlaya dönüştüren oyuncu, yeni tohumları ekmeden önce çapa yaptı.

Kendisine eşlik eden köpekleri ile birlikte bahçe sulayan Atagül, görüntüleri "Toprak işi bizden sorulur" notu ile sosyal medya hesabında paylaştı.

Neslihan Atagül'ün paylaşımı 20 saatte 400 bin izlendi.

RENKLİ DÜNYAYI BIRAKIP SİVAS'IN KÖYÜNE TAŞINDI

1980 ve 1990'lı yıllarda yer aldığı film ve defilelerle adından sıkça söz ettiren Engin Koç şöhretin zirvesinde her şeyi geride bırakıp kendine başka bir yol çizmişti.

2011 yılında Pınar Kavrak ile hayatını birleştiren Koç, kısa süre sonra da oğlu Burak'ı kucağına almıştı.

Uzun zamandır sakin bir hayat yaşayan ünlü isim memleketi Sivas'a bir köy evi yaptırdı. Aradığı huzuru burada bulan Koç, ' Şu anda emekli hayatı yaşıyorum. Köye bir ev yaptırdık onunla ilgileniyorum.' dedi.

Sebze meyve yetiştirmek istediğini de söyleyen eski manken, 'Sivas'tayız... Her tarafı yeşil, sakin bir yer. İstanbul'da da olabilirsiniz ama sıkıldığınız zaman buralara gelebilirsiniz. Herkese köy hayatını tavsiye ederim. Öğrenebilirsem sebze, meyvemi de kendim yetiştireceğim. Köye karşı bir ilgim vardı, böyle bir fırsat geldi değerlendirdim.' ifadelerini kullandı.

Televizyon dünyasından uzak olan Koç, 'Köydeki sakinlik ve huzur beni mutlu ediyor. Benim fazla malda, parada pulda gözüm olmadı. Allah bana yettiği kadar verdi. Sağlığımız yerinde olsun yeter. Eşimle çocuğumla güzel bir hayat yaşıyorum.' dedi.





HOBİSİ İŞİ OLDU

'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Geniş Aile' gibi unutulmaz dizilerde rol alan Mehtap Bayri, zeytinyağı üreticisi oldu. Çiftçilik belgesi alan oyuncu, hobisini ticarete çevirdi.

Yaklaşık 4 yıl önce Muğla-Yeşilyurt'ta yayla evi alan Mehtap Bayri, zeytin yetiştiriciliğine başladı.

İlk iş çiftçi belgesi alan ünlü oyuncu, 'Memecik zeytinin ününü tüm dünyaya duyuracağız' sözleriyle kolları sıvadı.

Kısa sürede iddiasını gerçekleştiren Bayri, katıldığı yarışmada 'kalite ödülü' aldı. Duygularını dile getiren oyuncu 'Çiftçiyim artık. Belgemi de aldım. Toprak beni besliyor. Doğayı sevmiyorum, aşığım. Çiftçilik çok emek isteyen bir iş. Bütün çiftçileri ellerinden, o koca yüreklerinden öpüyorum" dedi.

Bir yandan dizi projelerine devam eden oyuncu sosyal medya hesabından mahsullerini paylaştı.

ÜNLÜ MANKEN ŞİMDİDEN KOLLARI SIVADI... PİJAMA TERLİKLE BAHÇE BELLEDİ!

Manken Tuğba Özay kolları sıvadı bahçeye girdi. Yeni sezona hazırlık yapan Özay'ın fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Yıllar önce Antalya Manavgat'ta çiftlik alan Tuğba Özay, 2021 yılında çıkan büyük yangında bahçesinin yarsını kaybetmişti.

Gözyaşları içinde yardım isteyen Özay yaralarını sardı. Büyük emek verip, çiftliğini yeniden inşa etti.

Doğaya ve hayvanlara olan sevgisiyle bilinen ünlü manken yeni sezon öncesi sebze yetiştirmek için hazırlıklara başladı.

Kendine küçük bir sera yaptıran Özay, önce tarım yapacağı alanı temizleyip, kazdı sonra da gübreledi.

Bir süre bekleyen ünlü manken eline tırmık alıp etrafı iyice topladı.

Ata tohumuna önem veren Özay yapacağı işlemi de şu sözlerle anlattı:

Ben böyleyim işte... Bazen yataktan kalktığım gibi pijamalarımla bahçeye çıkar o an aklıma eseni yaparım. Uzunca bir süredir bahçemizde küçük bir sera yapmak istiyordum. Serayı kurdurdum ve geçtiğimiz günlerde de toprağını kazdım , temizledim , gübreledim, havalandırmaya bıraktım. Ata tohumuna çok önem veriyorum ve gerçek ata tohumu üreten yerleri takip ediyor destekliyorum. Onlardan ilham alıyorum, örnek oluyorlar bana... Toprak bizim anamız, varlığımızın ve sürekliliğimizin sebebi toprak… Toprakla iyi geçinmek , iyi anlaşmak gerek… Toprağa olan ilgim giderek artıyor. Elimde birazcık ata tohumlarım var ve onları ekmek için sabırsızlanıyorum. Ve sonucu çok merak ediyorum. Hem kendi araştırmalarım hem büyüklerden öğrendiklerimle toprak ile daha da içselleşeceğim.. Sizin de önerileriniz olursa paylaşın lütfen. Ama benim size önerim toprağınız varsa satmayın! Ekin, biçin, üretin. Evinizin balkonunda saksıda bile üretin. Birileri için değil , kendiniz için üretin… İnsanın kendi emeğinin karşılığını alması mutluluk verici. Bu arada ata tohumu biriktirmeye başladım .. Benim için altından değerli şu an ata tohumu.

YILLAR ÖNCE İSTANBUL'U TERK EDİP BODRUM'A YERLEŞMİŞTİ... ALP KIRŞAN MEMLEKETİNE DÖNDÜ

2014 yılında Zeynep Kırşan ile nikah masasına oturan Alp Kırşan, ekranlara ara vermekle kalmadı; uzun süre yaşadığı İstanbul'a da veda etti.

Kırşan, 2013 yılında her şeyi ardında bırakarak ailesi ile birlikte Bodrum'a yerleşti. 10 yıl Bodrum, bir yıl da Antalya'da yaşayan çift son olarak Alp Kırşan'ın memleketi İzmir'de karar kıldı.

Çift, Karşıyaka'ya taşınmadan önce satın aldıkları evi baştan sona restore ettirdi.

Alp Kırşan, bahçe içindeki tek katlı müstakil evin her detayıyla birebir ilgilendi.

Eşinin hayallerindeki evi yaratmakta kararlı olan Alp Kırşan, duvar renklerinden, mutfak dolaplarına kadar her şeyi Zeynep Kırşan'ın zevkine göre tercih etti.

Evin genelinde pastel renkler hakim. Duvarlardaki ahşap profiller ilk bakışta göze çarpan detaylardan...

Mutfak bölümündeki eski dolaplar yerini duvardan duvara uzanan yeşil dolaplara bırakmış.

Çift, oturma alanında konforlu olduğu her halinden belli olan özel tasarım bir koltuk kullanmış.

Duvarları, tablolar ve aile fotoğrafları süslüyor.

Efe ve Ata'nın odasında iki kardeşe uygun olarak ranza tercih edilirken, dolap rengi olarak beyaz kullanılmış.

Çiftin yatak odası da dönüşümden payına düşeni almış. Evin genelinde olduğu gibi bu odanın duvarları da krem rengi. Yatağın her iki başında ise lacivert ahşap paneller yer alıyor.

Zeynep Kırşan evin son hali için "Hayal ettiğimin de ötesinde; hiç bi kadar hayal etmemiştim. İnanılmaz mutlu oldum" diyor...

ÇANAKKALE'DE YENİ HAYAT

2000'li yılların başında izleyici ile buluşan Avrupa Yakası dizisiyle şöhrete kavuşan Bülent Polat, setlere ara verdi. Polat, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Çanakkale'ye yerleşti.

Organik tarımla ilgilenmeye başlayan Bülent Polat, eşiyle birlikte yıllar önce aldıkları tarlayı çiftliğe çevirdi.

Bülent Polat, hayallerini de tek tek anlattı:

"Burası Karderesi. Burayı 1,5 yıl önce aldık. Tarladan çiftliğe dönüşecek burası. Her bir metrekaresinde, her bir dönümünde alın terim var. Kendi ellerimle ördüm burayı. Burada kuzular olacak... Tavşanlar olacak... Ekilecek, biçilecek... Duygu ile Bülent Polat'ın çiftliği olacak."

Geçtiğimiz aylarda ilk hasatlarını alan çift, fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi:

"Turp, pazı, ıspanak, dereotu, roka... Kışlıklardan soframıza yetişenler olmuştu. Toprağımızın ilk ürünleri."

İşletmeciliğini üstlendiği küçük butik bir de restoran açan oyuncu, soğuk hava öncesi hazırlıklarına başladı. Kış için odun kesen Bülent Polat, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ZEYTİNLER KENDİ BAHÇEMDEN

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre ekrana ara verip Ayvalık'a yerleşen Aslıhan Gürbüz zor günleri atlattı.

Doğa ile iç içe bir yaşan süren ünlü oyuncu bahçesindeki zeytinlerin hasadını yaptı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine özel hayatına dair bilgiler veren güzel oyuncu kolları sıvadı zeytin topladı.

Tek tek zeytinleri dalından toplayan Gürbüz, kırma zeytin için hazırlık yaptı.

Eğlenceli anları kareleyen ünlü oyuncu, 'Kırma zeytin yapacağım. Kendi zeytin ağaçlarımdan hem de' mesajını paylaştı.

Gürbüz'e dostları da yardım etti.

Ünlü oyuncu İstanbul'dan taşınma kararını da şu sözlerle anlatmıştı:

"Yeşili-maviyi, suyu-gökyüzünü, ağacı-çiçeği, kuşu-yosunu görmeyi çok seviyorum. Uyandığımda karşı evi değil bir ağacı görmeyi, evden çıkınca AVM'ye değil, patikaya uğramayı çok seviyorum. Yani doğayı çok seviyorum, neresi olduğu mühim değil, görüyor ve seviyorsan cennettesin. Koruyor ve saygı duyuyorsan cennetlik..."

İSTANBUL'DAN KAÇTIM!

Bahadır Tatlıöz, eşi Yasemin Tatlıöz’le birlikte Bodrum’a yerleşti. Şarkıcı, İstanbul’dan neden taşındığını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

“İstanbul’dan kaçtım! Çünkü çok hassas bir ruh halim var. Olumsuzluklardan aşırı etkileniyorum. Üzgün ve naif insanları sömüren, hırslı ve saldırgan insanların bir arada yaşadığı bir şehir İstanbul.”

“Nerede miyiz artık? Gümüşlük’e yerleştik. Bir adımda bahçeye, 10 adımda denize varıyor ayağım. En azından toprağa basıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın, bu bir vazgeçiş değil. Daha güçlü bir başlangıcın ilk adımları.”

CEYLAN'IN KÖY HAYATI

Doğadan bir türlü vazgeçemeyen şarkıcı Ceylan Ertem, hayallerini gerçekleştirerek köye taşınmıştı. Evinin tadilatı ve dekorasyonu ile yakından ilgilenen Ertem, kendine yeni bir de çalışma ortamı yarattı.

Ceylan Ertem, kış bahçesi olarak kullanılan alanı stüdyoya çevirdi.

Ünlü şarkıcı yaptığı değişikliğin fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Bugünün işi; yeni taşındığım evin kış bahçesini, ev stüdyosu haline getirmekti. Mikrofonlar, enstrumanlar, incik boncuk, defterler kalemler, kablolar, ödüllerimin bir kısmı ve fotoğraf makinelerimi dizmiş olmanın rahatlığı...Yoruldum ama değdi. Artık burada yeni albüm şarkıları, diğer kayıtlar hatta hayalim Duyuyor Musun? çekimleri… Karda ayrı baharda ayrı güzel olacağını düşünüyorum. İlk günüm uğurlu olsun"

Yeşilliğin ortasında

Ceylan Ertem köpekleri ile birlikte yaşadığı muhteşem evinden fotoğrafları zaman zaman Instagram sayfasında paylaşıyor.

Devasa camlara sahip taş evde bütün eşyalar konforu ön planda tutarak seçilmiş... Dekorasyonda kırmızı ve turuncu başta olmak üzere canlı renkler hakim.

Duvarlara konumlandırılmış raflarda Ertem'in kitapları, sevdiği albüm ve plaklar yer alıyor.

Geniş bir bahçeye sahip olan evin etrafı çam başta olmak üzere sayısız ağaç ile çevrili...

Ceylan Ertem'in bilgisayarının yer aldığı çalışma masası da bu bahçeye bakıyor.

Eskiye olan özlemini her fırsatta dile getiren şarkıcı, ısınmayı ise kurduğu soba ile sağlıyor.

DOĞA TUTKUSU AİLEDEN MİRASMIŞ

İstanbul sosyetesinin ünlü isimlerinden Neslihan Kozanoğlu, yıllar önce Çatalca'da çiftlik satın aldı. Her fırsatta doğaya olan tutkusundan bahseden Kozanoğlu, vaktinin çoğunu bu çiftlikte geçirmeye başladı.

Yıllardır organik tarım ile uğraşan Kozanoğlu'nun çiftliği bir dönem Kanal D'nin efsaneleşen dizisi Aşk-ı Memnu'ya da ev sahipliği yaptı.

Neslihan Kozanoğlu, geniş bir bahçe içerisinde yer alan ve hiçbir detayın unutulmadığı çiftlik evinin fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlıyor.

Kendi meyve ve sebzesini yetiştiren, çiftliğin işleriyle meşgul olan ve hayvancılıkla uğraşan Kozanoğlu'nun bu tutkusu aslında aileden miras!

Zaman zaman çocukluk fotoğraflarını da takipçileri ile paylaşan Neslihan Kozanoğlu, son olarak traktör üzerindeki pozuna "Yıllar öncesinden ne olacağım belliymiş" notunu düştü.

Takipçileri fotoğrafın altına 'yok artık', 'inanılmaz', 'adam olacak çocuk' yorumlarını yaptılar.

Lüks çiftlik evi pandemi döneminde Neslihan Kozanoğlu'nun neredeyse sığınağı olmuştu...

ŞEHRİ GERİDE BIRAKTI

Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.

Sayan “Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.

ORGANİK TARIMA BAŞLADI

İbrahim Çelikkol, İzmit’teki çiftliğinde organik tarıma başladı.

Gerekli malzemeleri temin eden ünlü oyuncu, 3 kişiyi de yanında işe aldı. Çelikkol, yakında ürettiği organik ürünleri satışa çıkaracak.

'AVUÇ KADAR BAHÇE BİZE YETİYOR'

Özge Borak, organik tarıma merak sardı.

Bahçeye kavun eken, domatesleri dalından toplayan Borak; çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. "Bir süre bağdır, bahçedir çok duyarsınız benden. Sebzeyi, meyveyi dalından kendin koparıp yemek gibisi yok. Hele ki kendi bahçenden olunca daha bir başka. Öyle dönümlerce bahçemiz yok, avuç içi kadar ama bize yetiyor."

KAMERALARDAN UZAK...



90'lı yılların efsane isimlerinden Pınar Aylin, 1999 yılında evlendiği Mert Tokatlıoğlu'ndan 2008 yılında boşanmıştı.

Maya isminde bir kızı olan Aylin, 2014 yılında Süleyman Erbaykent ile nikah masasına oturdu. Yıllar önce İstanbul'u terk eden, kameralardan uzaklaşm Pınar Aylin, eşi ve kızı ile birlikte kendisine memleketi İzmir'de yepyeni bir hayat kurdu. Boş vakitlerinde bahçe ile ilgilenen Pınar Aylin, çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

Güzel oyuncu daha önce Ayvalık’a bağlı Küçükköy’den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Biricik başında yemenisi, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı

'SAĞLIKLI ÜRÜNLER TÜKETİYORUM'

Oyuncu Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturmuş ve İzmir'e yerleşmişti...

Gizem Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi. Organik tarıma başlayan Karaca, "Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum" dedi.

'HER ŞEY BİR OYUNDU'

Merve İldeniz de bir zamanlar podyumun en gözde modellerinden biriydi.

Öyle ki günde birkaç defileye çıkardı. Ama onun hayali bambaşkaydı. "İstanbul beni her zaman boğuyordu. Kirlendiğimi hissetmeye başlamıştım. Her şey bir oyundu. Bu oyunu daha fazla oynamak istemedim" diyen İldeniz de büyük kente veda edip köye yerleşti.

DOĞA İLE İÇ İÇE

90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.

Ege yeni yaşamıyla ilgili olarak "Şehir gürültüsünden uzak tek başıma ormanın içine yaşamayı seçtim. İnternetim yok, kargaşa yok, kavga yok. Bodrum'da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe yaşamak bana huzur veriyor" dedi.

MARKET ALIŞVERİŞİ BİTTİ

Yılmaz Erdoğan birçok kişinin hayali olan organik yaşamı gerçeğe dönüştürdü.

Birkaç yıl önce satın alıp yerleştiği Köyceğiz’de organik tarım yapan Erdoğan, market alışverişine son verdi.

O BİR TESCİLLİ GÜZEL

1982 yılında hem Türkiye hem de Avrupa Güzeli seçilen Nazlı Deniz Kuruoğlu hayatını Kuşadası'ndaki Caferli köyünde sürdürüyor.

Bir butik otel işleten Kuruoğlu, yeri geliyor fırında ekmek pişiriyor, yeri geliyor reçel kaynatıyor. Kelimenin tam anlamıyla köy hayatı yaşıyor. Kuruoğlu, doğayı korumaya yönelik etkinliklerde de aktif olarak görev alıyor.

ÇİFTLİĞİN KAPISINA KİLİT VURDU

Yıllar önce İstanbul’la vedalaşarak Milas’a yerleşen ve köy hayatı yaşamaya başlayan ünlü rock’çı Özlem Tekin, çiftliğinin kapısına kilit vurdu.

Özlem Tekin’in aylardır uğramadığı evi bakımsız haliyle objektife yansıdı.

Tekin’in nereye gittiği bilinmezken, köyde yaşayanların şarkıcıyı merak ettiği öğrenildi.(Umut ÜNVER)



Maddi sıkıntılar nedeniyle



Bu haberler üzerine Özlem Tekin'in yakın çevresine ulaşan magazin yazarı Onur Akay, ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ancak maddi sıkıntılar nedeniyle çiftliğine kilit vurmak zorunda kaldığı bilgisine ulaştı. Tekin uzun zamandır Bodrum Gündoğan’da annesiyle birlikte yaşıyor.