DJ Sergio’dan Demet Özdemir'e: Nazar değmesin!

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GÖNLÜNÜ KAPTIRDI
28 Ağustos 2022’de nikâh masasına oturduğu şarkıcı Oğuzhan Koç’la mutluluğu kısa süren Demet Özdemir, 8 aylık evliliğini 4 Mayıs’ta noktalamıştı. Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan’da bulunan ünlü oyuncunun gönlünü Yunan DJ Sergio’ya kaptırdığı öne sürüldü.
AŞKIN İLANI
Demet Özdemir konuyla ilgili açıklama yapmadı ama önceki gün dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Özdemir, DJ Sergio’nun konserinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı. DJ Sergio da oyuncuya nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi. İkilinin bu paylaşımları takipçileri tarafından ‘aşk ilanı’ olarak yorumlandı.