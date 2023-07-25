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DJ Sergio’dan Demet Özdemir'e: Nazar değmesin!

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#DJ Sergio#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç
DJ Sergio’dan Demet Özdemire: Nazar değmesin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 07:50

Demet Özdemir’den Yunan DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddiasını doğrulayan bir hamle geldi. Oyuncu, DJ’in konserinden paylaşım yaptı. Sergio da paylaşıma nazar boncuğu ile karşılık verdi.

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GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

28 Ağustos 2022’de nikâh masasına oturduğu şarkıcı Oğuzhan Koç’la mutluluğu kısa süren Demet Özdemir, 8 aylık evliliğini 4 Mayıs’ta noktalamıştı. Ayrılığın ardından tatile çıkan ve bir süredir Yunanistan’da bulunan ünlü oyuncunun gönlünü Yunan DJ Sergio’ya kaptırdığı öne sürüldü.

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AŞKIN İLANI

Demet Özdemir konuyla ilgili açıklama yapmadı ama önceki gün dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Özdemir, DJ Sergio’nun konserinden bir fotoğrafı sosyal medya hesabında yayınladı. DJ Sergio da oyuncuya nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi. İkilinin bu paylaşımları takipçileri tarafından ‘aşk ilanı’ olarak yorumlandı.

DJ Sergio’dan Demet Özdemire: Nazar değmesin

 

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#DJ Sergio#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç