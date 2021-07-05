MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hayat HaberleriDJ Artz olarak tanınan Efe Çelik kimdir?
GeriHayat DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayat
Haber Giriş: 05.07.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik kimdir?

DJ Artz ismiyle tanınan Efe Çelik, oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile adının anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. DJ Artz mahlasını kullanan Efe Çelik, Ezhel ve Bugy gibi Rap camiasının tanınmış isimleri ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Peki, DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o detaylar

DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik 2 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik, çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulunmuştur.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi