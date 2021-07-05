DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik kimdir?

DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik 2 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik, çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulunmuştur.

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