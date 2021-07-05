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DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik kimdir?
DJ Artz ismiyle tanınan Efe Çelik, oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile adının anılmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. DJ Artz mahlasını kullanan Efe Çelik, Ezhel ve Bugy gibi Rap camiasının tanınmış isimleri ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Peki, DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o detaylar
DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik 2 Ekim 1989 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik, çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulunmuştur.