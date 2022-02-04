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Diren Polatoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında? Üç Kuruş İrfan hakkında bilgiler

#Diren Polatoğlu#Diren Polatoğulları Kimdir#Diren Polatoğulları İrfan
Diren Polatoğulları kimdir, nereli, kaç yaşında Üç Kuruş İrfan hakkında bilgiler

Diren Polatoğulları, kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isim oldu. Üç Kuruş dizisinde bir seri katili canlandıran Diren Polatoğulları, İrfan karakteriyle karşımıza çıkıyor. Üç Kuruş İrfan'ın neden öldürdüğü, hikayesi izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Üç Kuruş’un İrfan’ın hikayesi...

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Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş, yayınlandığı ilk günden beri oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Bu karakterlerden en çok merak edileni olan Üç Kuruş İrfan rolüyne hayat veren oyuncu Diren Polatoğulları oldu. Dizide Üç Kuruş İrfan karakterinin hikayesi merak konusu olurken, seri katili canlandıran Diren Polatoğulları kimdir, kaç, yaşında araştırmaları da yapılıyor. İşte, Üç Kuruş’un İrfan’ı Diren Polatoğulları hakkında bilgiler...

ÜÇ KURUŞ İRFAN KİMDİR?

İrfan, bazı geceler türkü barlarda sahne alan silik bir karakterdir. İrfan'ın bu durumu işlenen cinayetlerden şüpheli olarak görünmesine engel olur. Başka gecelerde ise herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşmektedir. Kendi intikamını almaya çalışan İrfan, Kartal ile ortak mazilerinin ise esiridir. İrfan, kendisine hayatı boyunca zarar verenleri sıra sıra öldürerek fotoğraflarını çeker ve üzerlerine üç kuruş atar.

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Üç Kuruş'un 1. Bölümünde; Kartal'ı öldürmekten son anda vazgeçen ve elinde gördüğü dövme ile şaşkınlık yaşayan İrfan çektiği fotoğrafa uzun uzun baktı. Kendi elinde ve Kartal'ın elinde yer alan ÇP ikili arasında nasıl bir bağlantının anlamı olduğu ise önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacak.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde Şefik karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırmıştır.

 

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