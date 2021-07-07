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Hayat
Haber Giriş: 07.07.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Dinç Aydoğdu kimdir, kaç yaşında?

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Dinç Aydoğdu kimdir, kaç yaşında?

Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi ile olan birlikteliği dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Ünlü oyuncu Hande Ataizi ile tatil pozları veren Dinç Aydoğdu, oyunculuk anlamında tiyatro ve kısa film deneyimine sahiptir. Peki, Dinç Aydoğdu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Dinç Aydoğdu, 1994 yılında dünyaya geldi. Oyunculuk yapmanın yanı sıra Marmara Spor Akademisi antrenörlük mezunu olan Dinç Aydoğdu, eğitimini Craft oyunculuk atölyesi ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamladı. Kelebeğin Ömrü ve Mevsim Kıştan Öte isimli kısa filmlerde oynayan Dinç Aydoğdu, ayrıca Leonce ve Lena ve Don'un Bir Günü isimli tiyatro oyunlarında yer aldı. 

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