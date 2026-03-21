Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan ilk fotoğraf geldi

EVET, BİRLİKTEYİZ

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Uzak Şehir”in kavuşamayan âşıkları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer gerçek hayatta birlikteliklerini ilan etti. Atakan Özkaya’nın Dilin Döğer’in doğum gününde yaptığı romantik paylaşımın ardından, Döğer de Hürriyet Pazar’a verdiği röportajda “Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz” demişti.

ALAÇATI’DA 3 GÜN

Dilin Döğer ve Atakan Özkaya, ilişkilerini açıkladıktan sonra ilk kez birlikte görüntülendi. Tatile çıkan ve Çeşme’ye giden sevgililer, Primus Otel Alaçatı’da baş başa 3 gün geçirdi. Romantik tatili bayram öncesi noktalayan ikili, aileleriyle bayramlaşmak üzere İstanbul’a döndü.