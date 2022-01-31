Diler Saraç son yolculuğuna uğurlandı

1975 yapımı “Pisi Pisi” filmindeki performansıyla 13. Altın Portakal Film Festivali’nde ‘en iyi yardımcı kadın oyuncu’ ödülüne değer görülen Saraç, Yeşilçam’ın emektar isimlerinden biriydi.
“Perihan Abla” ve “Süper Baba” dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan Saraç, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Sanatçı, Teşvikiye Camisi’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze töreninde taziyeleri oğlu Murat Saraç ile kızı Flora Trakyalı kabul etti.
DİLER SARAÇ'IN SANAT DOLU YAŞAMI
Diler Saraç, 1937 yılında doğdu. 1962 yılında Ses dergisinin Artist Yarışması'na katılarak oyunculuğa başladı. 1962-1964 yılları arasında birkaç filmde rol alan Saraç evliliği yüzünden 1970 yılına kadar sinemadan ayrı kalan Diler Saraçi 1970'te tekrar sinemaya döndü.
Son olarak 2007 yılında başrollerde Doğuş, Ali Sunal ve Mehtap Bayri'nin oynadığı, Sana Mecburum adlı dizide Halime rolünü canlandırdı.
Filmografisi
2007 Sana Mecburum - Halime
2005 Medine
2004 Şubar Soğuğu
2002 Hayatın İçinden
2002 Sır Kapısı
2000 Artık Sevmeyeceğim
1999 Fanatik
1996 Hemşerim
1995 Fırtınalar
1994 Mutlugiller
1994 Gülcan 1-2-3
1990 Ayrı Dünyalar
1990 Ahu Gözlüm
1988 Hülya
1988 Evcilik Oyunu
1988 Deniz Yıldızı
1985 İşler Tıkırında
1985 Mavi Mavi
1985 Köşeyi Dönenler
1980 Perişanım
1980 Beddua
1978 Aldırma Gönül
1977 Sevgili Dayım
1976 Ne Haber
1975 Pisi Pisi
1975 Aşk-ı Memnu
1972 Ölüm Dönemeci
1972 Yumurcak Küçük Şahit
1963 Maceralar Kralı
1963 Korkusuz Kabadayı
1962 Esir Kuş
1962 Cafer Çocuk Hırsızı
1962 Aşka Karşı Gelinmez