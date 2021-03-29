Dilek Hanif kimdir nereli kaç yaşında?

Dilek Hanif, 1962 yılında İstanbul’da doğdu. 90’lı yılların başında moda dünyasına adım atan Hanif, Hülya Avşar’ın tasarımcısı olarak tanındı. Mimar Sinan Üniversitesi’nde karakalem, desen çalışması, kumaş boyama gibi dersler alarak kendini yetiştiren Hanif, ilk haute couture defilesini 2002’de Aya İrini’de sundu. 2004 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu Paris Couture Haftası’nda sunarak, bu platformda koleksiyon gösteren ilk Türk tasarımcı oldu. Ağırlıklı olarak Osmanlı motiflerine yer verdiği tasarımlarında, Japonya başta olmak üzere Uzakdoğu kültürlerinden de referanslar var. 2013 yılından bu yana hazır giyim koleksiyonları da tasarlıyor.

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