Dile kolay 31 yıllık dostluk! Sınıf arkadaşım Mahsun'la...

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Türk Sanat Müziği'nin sevilen isim Umut Akyürek geçmiş yılları yâd etti. Okul yıllarından, sahne hayatına birçok fotoğraf paylaşan Akyürek, o günleri özlemle andı.

Arşivini takipçileriyle paylaşan ünlü isim Mahsun Kırmızıgül'le de okul arkadaşı olduğunu söyledi.

Akyürek bu fotoğrafa, 'Dile kolay 31 yıllık dostluk. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan sınıf arkadaşım canım Mahsun'la anılardan, sene 2002... (Ne fotoğraflar buldum. Gece gece paylaşayım mı ister misiniz?)' notunu düştü.

"Vay vay vay ne güzel günlerdi merhum Zeki Çetin Ağabeyimizin mekânı Pınar Restoran'da muhteşem Türk Müziği akşamları yaşadık yaşattık."