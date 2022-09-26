Dile kolay 31 yıllık dostluk! Sınıf arkadaşım Mahsun'la...

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isim Umut Akyürek geçmiş yılları yâd etti. Okul yıllarından, sahne hayatına birçok fotoğraf paylaşan Akyürek, o günleri özlemle andı.
Arşivini takipçileriyle paylaşan ünlü isim Mahsun Kırmızıgül'le de okul arkadaşı olduğunu söyledi.
Akyürek bu fotoğrafa, 'Dile kolay 31 yıllık dostluk. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan sınıf arkadaşım canım Mahsun'la anılardan, sene 2002... (Ne fotoğraflar buldum. Gece gece paylaşayım mı ister misiniz?)' notunu düştü.
"Vay vay vay ne güzel günlerdi merhum Zeki Çetin Ağabeyimizin mekânı Pınar Restoran'da muhteşem Türk Müziği akşamları yaşadık yaşattık."
Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmeyen 49 yaşındaki sanatçı gençlere taş çıkartıyor. Akyürek'in '20 yaş ve 15 kilo eksik' notuyla yayınladığı bu fotoğraf da büyük ilgi gördü.
Sahne günlerinden anılarını yayınlayan ünlü isim, sanatçı dostlarının da yer aldığı bu kareyi, "Kimler kimler yok ki bu fotoğrafta, merhum Hayri Kozakçıoğlu, duayen Halit Kıvanç, sevgili Sertab Erener
, sevgili Tuğba Özay, sevgili Vahe Kılıçaslan, sevgili Gül Kılıçarslan 2003'te Ankara Sheraton'da düzenlenen bir ödül gecesinde bir araya gelmiştik." mesajıyla paylaştı.
Dönemin siyasetçileriyle de bir araya gelen Akyürek, Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel'e de konser verdiğini söyledi: "Türk siyasetinin Babası 9. Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'e defalarca konser vermek şerefine nail oldum. Kendileri Türk musikisini çok sever iyi bilirlerdi. Naçizane beni de çok sever onore ederlerdi. Benden her zaman özellikle dinlemek istediği eserler vardı. Zil Şal ve Gül, Dönülmez Akşamın Ufkundayız, Saçların Tarumar, Kalamış, Çile Bülbülüm... Nur içinde yatsınlar."
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Umut Akyürek 18 yıldır meslektaşı Oktay Ertuğrul ile evli. Çiftin bir kızı var!