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‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar

#Dilberay#Büşra Pekin#Dilber Ay
‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar

Usta sanatçı Dilber Ay’ın hayat hikayesini anlatan “Dilberay” filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Ay’ın ailesi, filmi izlerken gözyaşlarına engel olamadı.

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2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan “Dilberay”ın galası önceki akşam Cinemaximum Kanyon’da yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen doldu. Ketche’nin yönetmenliğini üstlendiği Büşra Pekin’in ‘Dilberay’ı canlandırdığı filmde Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar başrolde. Oyuncular, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden filmin başrollerinden Ayberk Pekcan’ı da gecede andı.

‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar


Dilber Ay’ın kızları Filiz ve Satı, manevi oğlu Cemo Can ile eşi İbrahim Karakaş filmi izleyenler arasındaydı. Gözyaşlarına hakim olamayan aile, “Annem bize hayatını hep masal gibi anlatırdı, korurdu. Çektiği acıları hiç hissettirmedi” dedi. Film ekibi, üstlendikleri büyük sorumlukla hayata geçirdikleri filmin artık izleyicilere emanet olduğunu söyledi. 

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‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar

Yılmaz Erdoğan, BKM’den öğrencisi Büşra Pekin’i galada yalnız bırakmadı.
‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar
Filmde Dilber Ay’ın farklı yaşlarını Fadime Kendirci, Büşra Pekin ve Zeliha Kendirci oynadı.
‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar

Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, kendisini canlandıran Doğukan Güngör ile.
‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar

Galaya Dilber Ay’ın torunu Batuhan Can, kızı Filiz Çelik ve manevi oğlu Cemo Can da galaya katıldı.
‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar

Gökhan Türkmen - Sinem Aksoy
‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar

Melek Mosso
‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar

Cansever

 

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