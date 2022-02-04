‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan “Dilberay”ın galası önceki akşam Cinemaximum Kanyon’da yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen doldu. Ketche’nin yönetmenliğini üstlendiği Büşra Pekin’in ‘Dilberay’ı canlandırdığı filmde Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar başrolde. Oyuncular, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden filmin başrollerinden Ayberk Pekcan’ı da gecede andı.
Dilber Ay’ın kızları Filiz ve Satı, manevi oğlu Cemo Can ile eşi İbrahim Karakaş filmi izleyenler arasındaydı. Gözyaşlarına hakim olamayan aile, “Annem bize hayatını hep masal gibi anlatırdı, korurdu. Çektiği acıları hiç hissettirmedi” dedi. Film
ekibi, üstlendikleri büyük sorumlukla hayata geçirdikleri filmin artık izleyicilere emanet olduğunu söyledi. Yılmaz Erdoğan, BKM’den öğrencisi Büşra Pekin’i galada yalnız bırakmadı.Filmde Dilber Ay’ın farklı yaşlarını Fadime Kendirci, Büşra Pekin ve Zeliha Kendirci oynadı.Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş, kendisini canlandıran Doğukan Güngör ile.Galaya Dilber Ay’ın torunu Batuhan Can, kızı Filiz Çelik ve manevi oğlu Cemo Can da galaya katıldı.Gökhan Türkmen - Sinem AksoyMelek MossoCansever