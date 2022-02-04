‘Dilberay’ın galasında duygusal anlar

Haberin Devamı

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay’ın sarsıcı hayatını anlatan “Dilberay”ın galası önceki akşam Cinemaximum Kanyon’da yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen doldu. Ketche’nin yönetmenliğini üstlendiği Büşra Pekin’in ‘Dilberay’ı canlandırdığı filmde Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar başrolde. Oyuncular, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden filmin başrollerinden Ayberk Pekcan’ı da gecede andı.

Haberin Devamı