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Haber Giriş: 04.11.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

Dilara Aksüyek kimdir kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri

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Dilara Aksüyek kimdir kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri
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Dilara Aksüyek, özel hayatı ile gündemde yer almaya başladı. Kendisinden 10 yaş küçük oyuncu Onur Bay iler ilişki sürdürdüğü iddia edilen Dilara Aksüyek, kariyeri boyunca pek çok dizi ve film projesinde rol aldı. Peki, Dilara Aksüyek kimdir kaç yaşında? İşte, Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri hakkında detaylı bilgiler

Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine de hayat veren Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerinde de boy gösterdi.

TV Dizileri
YılBaşlıkRolüNotlar
2012Evlerden BiriFilizYardımcı Karakter
2013MerhametŞadiyeYardımcı Karakter
2014Kadim DostumDenizYardımcı Karakter
2015Adı MutlulukDolunayYardımcı Karakter
2015Muhteşem Yüzyıl: KösemMahfiruze SultanYardımcı Karakter
2016MahrumlarTanemYardımcı Karakter
2017İstanbullu Gelinİpek BoranYardımcı Karakter
2020ArızaFüsun KeskinYardımcı Karakter
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