Dilara Aksüyek kimdir kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri
Dilara Aksüyek, özel hayatı ile gündemde yer almaya başladı. Kendisinden 10 yaş küçük oyuncu Onur Bay iler ilişki sürdürdüğü iddia edilen Dilara Aksüyek, kariyeri boyunca pek çok dizi ve film projesinde rol aldı. Peki, Dilara Aksüyek kimdir kaç yaşında? İşte, Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri hakkında detaylı bilgiler
Dilara Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunu olan Dilara Aksüyek, İlk rolünü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile canlandırdı. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.
Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterine de hayat veren Dilara Aksüyek, İstanbullu Gelin ve Arıza dizilerinde de boy gösterdi.
|TV Dizileri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2012
|Evlerden Biri
|Filiz
|Yardımcı Karakter
|2013
|Merhamet
|Şadiye
|Yardımcı Karakter
|2014
|Kadim Dostum
|Deniz
|Yardımcı Karakter
|2015
|Adı Mutluluk
|Dolunay
|Yardımcı Karakter
|2015
|Muhteşem Yüzyıl: Kösem
|Mahfiruze Sultan
|Yardımcı Karakter
|2016
|Mahrumlar
|Tanem
|Yardımcı Karakter
|2017
|İstanbullu Gelin
|İpek Boran
|Yardımcı Karakter
|2020
|Arıza
|Füsun Keskin
|Yardımcı Karakter
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle