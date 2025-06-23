Dilan Polat paylaştı.... Bahar Candan'ın helva yaptığı görüntüler tepki çekti!

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Ablasının vefatının ardından Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündemde.

Yas sürecini sosyal medya üzerinden sürdüren Candan, ablası Nihal Candan için helva kavurdu.

Söz konusu görüntüler, yakın zamanda cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat tarafından da paylaşıldı.

Polat’ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı ve sosyal medyada büyük tepki çekti.

Helva kavurma görüntülerini paylaşan Dilan Polat, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından “duyarsızlık”, “yas tutmuyor, reklam yapıyor” yorumlarıyla eleştirildi.

Polat, kısa süre sonra görüntülerin bir bölümünü sosyal medya hesabından kaldırdı.

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NİHAL CANDAN KİMDİR, HASTALIĞI NEYDİ?

Asıl adı Gülnihal Çiçek olan Nihal Candan, 15 Haziran 1995’te Mersin’de dünyaya geldi. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim alan Candan, 2014 yılında TV8’de yayınlanan “Bu Tarz Benim” adlı moda yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Kardeşi Bahar Candan ile birlikte “Candan Kardeşler” olarak bilinen ikili, renkli kişilikleri ve tarzlarıyla dikkat çekti. Nihal Candan, yarışmanın ardından sosyal medya platformlarında fenomen haline geldi ve “Survivor” gibi televizyon programlarında da boy gösterdi. Aynı zamanda modaya olan ilgisiyle bilinen Candan, sosyal medya hesaplarında paylaştığı içeriklerle büyük bir takipçi kitlesi edindi.

Nihal Candan, Kasım 2023’te kardeşi Bahar Candan ile birlikte “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklandı. Cezaevinde geçirdiği süreçte ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan Candan’a, anoreksiya nervoza teşhisi konuldu. Anoreksiya nervoza, kişinin kilo alma korkusuyla yemek yemeyi reddetmesiyle ortaya çıkan ciddi bir yeme bozukluğudur. Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Ancak tahliye sonrası kilo kaybı devam etti ve Candan’ın ağırlığı 23 kiloya kadar geriledi.