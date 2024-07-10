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Dilan Çıtak'tan kafa karıştıran paylaşım: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli

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#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Dilan Çıtak Tatlıses
Dilan Çıtaktan kafa karıştıran paylaşım: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 08:33

DİLAN Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Şarkıcı, “Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik taciz ve baskıyı herkes bilmeli. Bugün bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir. Ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım” dedi.

Dilan Çıtaktan kafa karıştıran paylaşım: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli

Çıtak’ın babası İbrahim Tatlıses ile arasının açıldığı ve şarkıcının sosyal medya hesaplarından kızını takipten çıkardığı iddia edilmişti.

İDO'DAN İBRAHİM TATLISES'Lİ PAYLAŞIM

İbrahim Tatlıses konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken oğlu İdo Tatlıses de babasıyla bir fotoğrafını yayınlayarak "Babam" notunu yazdı.

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Dilan Çıtaktan kafa karıştıran paylaşım: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli

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#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Dilan Çıtak Tatlıses

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