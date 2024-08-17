Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e mesaj: Kırıldım sana bir kere, aramam!

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BABA-KIZIN ARASI AÇILDI
Yaşadıkları ‘ev krizi’ nedeniyle birbirine küsen İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor. Televizyon programlarına yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla aralarındaki polemiği sürdüren baba-kız, magazin gündeminden düşmüyor. Dilan Çıtak son olarak babasına kırgınlığını
sahneye de taşıdı.
ADINI DUYDU, DİL ÇIKARDI
Önceki akşam Bodrum 888 Private adlı mekâna Ercan Saatçi’yi dinlemeye giden şarkıcı, sanatçının daveti üzerine sahneye çıktı. Saatçi, Çıtak’ı “Bu kadının babası İbrahim Tatlıses, abisi Ercan Saatçi” diyerek takdim etti. Ancak Çıtak, babasının adını duyunca dil çıkardı. Babasının unutulmaz şarkısı “Aramam”ı seslendiren Dilan Çıtak’ın bu seçimi de manidar bulundu.
İŞTE O ŞARKI
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah’a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
Peşinden geldim kaç kere
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam