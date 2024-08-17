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Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e mesaj: Kırıldım sana bir kere, aramam!

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#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Ercan Saatçi
Dilan Çıtaktan İbrahim Tatlısese mesaj: Kırıldım sana bir kere, aramam
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 08:48

Ercan Saatçi’nin sahnesine konuk olan Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’e onun şarkısı “Aramam” ile gönderme yaptı.

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BABA-KIZIN ARASI AÇILDI

Yaşadıkları ‘ev krizi’ nedeniyle birbirine küsen İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor. Televizyon programlarına yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla aralarındaki polemiği sürdüren baba-kız, magazin gündeminden düşmüyor. Dilan Çıtak son olarak babasına kırgınlığını
sahneye de taşıdı.

Dilan Çıtaktan İbrahim Tatlısese mesaj: Kırıldım sana bir kere, aramam

ADINI DUYDU, DİL ÇIKARDI

Önceki akşam Bodrum 888 Private adlı mekâna Ercan Saatçi’yi dinlemeye giden şarkıcı, sanatçının daveti üzerine sahneye çıktı. Saatçi, Çıtak’ı “Bu kadının babası İbrahim Tatlıses, abisi Ercan Saatçi” diyerek takdim etti. Ancak Çıtak, babasının adını duyunca dil çıkardı. Babasının unutulmaz şarkısı “Aramam”ı seslendiren Dilan Çıtak’ın bu seçimi de manidar bulundu.

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İŞTE O ŞARKI
Aramam sormam bir daha
Yalvarsan bile Allah’a
Çıkmasa gecem sabaha, aramam
Peşinden geldim kaç kere
Dünyamı yıktın bin kere
Kırıldım sana bir kere, aramam

Gözden Kaçmasınİbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor: Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı... Eski halim olsa bunları yapabilir miydiİbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor: Evimi bastı, bana televizyon kumandası fırlattı... Eski halim olsa bunları yapabilir miydi?Haberi görüntüle
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#Dilan Çıtak#İbrahim Tatlıses#Ercan Saatçi

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