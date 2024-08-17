Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e mesaj: Kırıldım sana bir kere, aramam!

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BABA-KIZIN ARASI AÇILDI



Yaşadıkları ‘ev krizi’ nedeniyle birbirine küsen İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasında sular durulmuyor. Televizyon programlarına yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla aralarındaki polemiği sürdüren baba-kız, magazin gündeminden düşmüyor. Dilan Çıtak son olarak babasına kırgınlığını

sahneye de taşıdı.

ADINI DUYDU, DİL ÇIKARDI



Önceki akşam Bodrum 888 Private adlı mekâna Ercan Saatçi’yi dinlemeye giden şarkıcı, sanatçının daveti üzerine sahneye çıktı. Saatçi, Çıtak’ı “Bu kadının babası İbrahim Tatlıses, abisi Ercan Saatçi” diyerek takdim etti. Ancak Çıtak, babasının adını duyunca dil çıkardı. Babasının unutulmaz şarkısı “Aramam”ı seslendiren Dilan Çıtak’ın bu seçimi de manidar bulundu.

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İŞTE O ŞARKI

Aramam sormam bir daha

Yalvarsan bile Allah’a

Çıkmasa gecem sabaha, aramam

Peşinden geldim kaç kere

Dünyamı yıktın bin kere

Kırıldım sana bir kere, aramam