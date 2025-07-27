Dilan Çıtak'ın olaylı günü... Polis havaya ateş açtı

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Bodrum Kent Tv'nin haberine olay, bugün öğleden sonra Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Dilan Çıtak'ı polis durdurup ehliyet ve ruhsat sordu.
Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracı sürdü.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi.
Çıtak, daha sonra polis eşliğinde karakola götürüldü.