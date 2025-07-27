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Dilan Çıtak'ın olaylı günü... Polis havaya ateş açtı

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#Dilan Çıtak#Bodrum#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 17:00

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da kendisine "dur" ihtarında bulunan polisin üzerine araba sürdü. Polis, havaya ateş açarak Çıtak'ı durdurdu.

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Bodrum Kent Tv'nin haberine olay, bugün öğleden sonra Konacık Atatürk Bulvarı Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Dilan Çıtak'ı polis durdurup ehliyet ve ruhsat sordu.

Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Çıtak'ı polis ekibi durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan Çıtak, kaçmaya çalışırken polisin üzerine aracı sürdü.

Dilan Çıtakın olaylı günü... Polis havaya ateş açtı

Polis, bunun üzerine silahını çekip Çıtak'ın araçtan inmesini istedi. Dilan Çıtak'ın aracı tekrar hareket ettirmesi üzerine polis havaya ateş açtı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi.

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Çıtak, daha sonra polis eşliğinde karakola götürüldü.

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#Dilan Çıtak#Bodrum#Trafik

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