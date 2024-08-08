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Dilan Çıtak yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı: Derya Tuna peşimi bırakmıyor

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#Dilan Çıtak#Derya Tuna#İbrahim Tatlıses
Dilan Çıtak yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı: Derya Tuna peşimi bırakmıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 16:54

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadıkların anlattı. Çıtak, Tatlıses soyadını aldığından beri işlerinin kötü gittiğini söyledi ve ekledi: “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. ‘Dilan benim kızım’ dedikten sonra bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti.” Tatlıses ise “Onun derdi İdo Tatlıses’tir. Soyadımı kullanmasın” açıklamasını yaptı.

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Dilan Çıtak geçtiğimiz günlerde babası İbrahim Tatlıses’i kastederek bir süredir psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklamıştı. Çıtak, ‘Beyaz Magazin” programında gözyaşları içinde yaşadığı süreci anlattı: “Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Çıktı bir anda ‘Dilan benim kızım’ dedi. O saatten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Türkiye’nin yüzde 80’i İbrahim Tatlıses’in evlat ayrımcısı olduğunu çok iyi biliyor. Şu an için maddi bir talebim yok. Bir bedel ödedim tabii ki mirasçıyım.” İbrahim Tatlıses yayına mesaj yollayarak, “Benim soyadımı kullanmasın” açıklamasında bulundu.

Dilan Çıtak yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı: Derya Tuna peşimi bırakmıyor

DERYA TUNA
YAPIMCIMI TEHDİT ETTİ
İbrahim Tatlıses’in yayına Çıtak’ın açıklamaları sırasında mesaj gönderdi ve “Dilan Çıtak’ın tek derdi İdo Bey” dedi. Dilan Çıtak ise mesaja şu yanıtı verdi: “Tabii ki İdo’dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır. Babam ameliyat olmadan önce ona, ‘Buradaki 6,5 milyon Euro’luk araziyle ilgili imzanı bana ver. Ben halledeyim hastaneden çıkınca sen zaten yorgun olursun’ diye imza attırmak istiyor. Babam ‘Ben daha ölmedim’ imza atmıyor.”
Dilan Çıtak yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı: Derya Tuna peşimi bırakmıyor

Şarkıcı, İbrahim Tatlıses’in kendisine iyi gelmediğini de söyledi: “Çıtak soyadımı göğsümü gere gere kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben Çıtak olarak doğdum. Ben kimsenin soyadını almadım. Bana aldırdılar. Kendisi ‘Dilan Çıtak benim kızımdır’ diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları yanına çağırıp ‘Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses’in kızı olmanın birtakım kuralları var’ dedi. Davayı da ben açmadım. Kendileri babalık davası açtılar. Bana başka çocukları yüzünden de mobbing uyguladı.”

 

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#Dilan Çıtak#Derya Tuna#İbrahim Tatlıses

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