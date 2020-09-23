Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak kimdir?

Dilan Çıtak Tatlıses'in annesi Işıl Çıtak, 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile yaşadığı kısa süreli ilişki sonrası Dilan'ı dünyaya getirmiştir. İbrahim Tatlıses'in bebeği kabul etmemesi üzerine Dilan'ı kendisi büyüten Işıl Çıtak, ikinci kez evlilik gerçekleştirmiştir. Işıl Çıtak'ın evlendiği kişinin ismi Dilan'ın soyadını taşıdığı Cem Çıtak'dır. Dilan baba olarak hep onu bilmiştir.

Dilan Çıtak Tatlıses, 2007 yılında hayatını kaybeden üvey babası hakkında duygularını şu sözlerle paylaşmıştı;

"Bugün tam 9 sene oldu kapıdan girince 'babişkooo' diye bağırıp sırtına atlamayalı... Nefret ettim bugünden nefret ettim sensizlikten. Sadece seni almadı hayat benden, duygularımı, çocukluğumu, mutluluğumu da aldı. Gittiğin gün çocuktum ve çocuk kaldım. Yarım kaldı heryerim, büyüyemedim... Sonra ne zaman kırılsam hep ağladım. Ne vardı yine ağladığım da kucağıma yatsan bana saatlerce anlatsan beni ne çok sevdiğini... denizin dibindeki inci tanemsin safımsın pamuğumsun desen yine... Hastalandığım da baba diye ağlasam yine çünkü ben hastayken uyuyamazdın sen bakardın... Şimdi kalbim hasta keşke olsan ısıtsan sarsan sarılsan aşkım desen hemen iyileştirsen.. Hemen iyileşirimki Ne çok ihtiyacım var sana. Gidişin her yaramın sebebi oldu. Ve böyle olalı tam 9 sene oldu. Nefret ettim bugünden nefret ettim sensizlikten..."